Paola Ferrari, racconto doloroso: “Una persona mi voleva male. Ho pregato”

Paola Ferrari racconta un momento doloroso della sua vita: “Ho pregato per essere protetta dal male di una persona”

E’ stata Paola Ferrari la protagonista della rubrica ‘Io e Dio’ del numero del settimanale DiPiù uscito in tutte le edicole sabato scorso. Nell’intervista in questione la giornalista sportiva della Rai ha parlato ovviamente del suo rapporto con la fede, ripercorrendo un momento doloroso della sua vita. “Avrei potuto pregare quando ho avuto un tumore alla pelle, ma in quel caso ho preferito affidarmi alla scienza” ha dichiarato, aggiungendo poi:

Ho pregato molto, invece, un anno fa, in un periodo in cui soffrivo per gli influssi negativi di una persona che mi voleva male. Provavo un senso di profondo malessere…

“Pregando, mi sono sentita protetta da Dio” ha ammesso.

Paola Ferrari e il suo rapporto con la fede: “Non mi sono mai allontanata da Dio, ma…”

“Nella mia vita ho avuto momenti in cui per me la presenza di Dio è stata molto forte, altri invece in cui sono stata distratta da varie cose ma da Dio non mi sono mai allontanata del tutto” ha dichiarato inoltre Paola Ferrari nell’intervista, raccontando poi che la prima a parlarle di Dio è stata sua nonna. “Era una donna molto credente e mi portava a messa con lei tutte le domeniche” ha rivelato.

Paola Ferrari svela qual è il suo sogno per il futuro: “Vorrei fare la volontaria in una missione in Africa”

Pensando, invece, al futuro, Paola Ferrari nell’intervista della rubrica ‘Io e Dio’ non ha nascosto un suo grande desiderio:

Vorrei fare volontariato in qualche missione dell’Africa e dare una mano a curare i bambini malati

ha dichiarato, spiegando inoltre: “Da qualche tempo mi dedico ad una fondazione che si occupa di bambini affetti da lesioni al sistema nervoso centrale. Avere fede per me significa soprattutto questo: aiutare chi nella vita è stato sfortunato”.