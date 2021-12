Adriana Volpe, arriva il messaggio speciale per i fan: “Voglio fare un augurio”

Adriana Volpe manda un messaggio speciale ai suon fan per Natale: “Ecco il mio augurio”

In questi mesi ci siamo abituati a vedere la bravissima conduttrice Adriana Volpe nei panni dell’opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini. La faida con Sonia Bruganelli è stato uno dei traini della prima parte del reality, prima di cedere il posto alla telenovela tra Soleil Sorge e Alex Belli. Intervenuta tra le pagine di Vero TV, Adriana Volpe, ha voluto mandare un messaggio speciale di buon Natale a tutti i lettori e ai suoi tanti fan e follower. Quello di oggi infatti è un giorno nel quale il mondo intero si ferma per far spazio al bene e ai buoni sentimenti e Adriana Volpe ha voluto scrivere così ai fan:

L’augurio che faccio a tutti è di vivere un Natale all’insegna della serenità e della speranza: che possa essere un Natale davvero di rinascita per tutti

Adriana Volpe rivela: “Saranno delle festività all’insegna della neve”

Tra una pausa e l’altra dal Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha trovato il modo di ricaricare le pile in vista di questi giorni di festa e del nuovo anno in arrivo. Chi sarà la protagonista del periodo vacanziero di Adriana Volpe? Ovviamente la neve! La conduttrice e attuale opinionista del reality di Canale Cinque ha spiegato intervenendo sul settimanale Vero TV come si rilasserà in queste ore: “Le festività per me saranno all’insegna della neve nel Trentino con la mia famiglia e la mia figlia. Per me il Natale è una festa importante anche soprattutto dal punto di vista religioso”.

Adriana Volpe, la ricetta per Natale: “Ecco cosa non manca a tavola”

Adriana Volpe, che ha scoccato una nuova frecciata verso un ex concorrente del GF Vip, su Vero TV ha rivelato una delle ricette speciali per Natale: “In tavola non manca lo zelten, un dolce tipico delle nostre zone”.