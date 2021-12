Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ammette: “All’inizio è stato difficile per me”

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sul suo ruolo nel programma: “All’inizio è stato difficile”

Raffaella Mennoia la storica autrice di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a Rumors.it e oltre a parlare del suo romanzo Cupido spostati, si è soffermata sul ruolo che ricopre nel programma condotto da Maria De Filippi facendo un’ammissione. La nota 47enne quando gli hanno chiesto se per lei è stato complicato affermarsi come donna nel mondo autoriale ha risposto:

“Spesso è difficile per le donne ricoprire ruoli solitamente affidati a uomini e anche per me all’inizio è stato difficile, al massimo eri redattrice”.

Raffaella Mennoia sul lavoro che svolge a Uomini e Donne e in altri programmi: “Lo porti a casa e nella vita”

La storica autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia si è raccontata ai microfoni di Rumors.it tra vita privata e carriera tv. La 47enne ha spiegato il significato di questa frase presente nel suo romanzo Cupido Spostati: “Sono orgogliosa di quello che sono, e non tanto perchè lavoro in uno dei programmi più seguiti e longevi della televisione italiana, ma proprio perchè ne sono l’autrice, e non l’autore”,con queste parole: “Diventare autore, curatrice di programmi per una donna è abbastanza difficile. Ma delle difficoltà me ne sono resa conto dopo, non nel momento in cui la vivevo”.

Raffaella Mennoia a questo punto ha aggiunto: “Devo ringraziare senz’altro Alberto Silvestri che mi ha dato 25 anni fa la possibilità di fare questo lavoro della mia vita e devo ringraziare senza dubbio alcuno Maria De Filippi”. La 47enne inoltre sul suo mestiere ha sottolineato: “Non è un lavoro che finisci alle 6 o alle 7 di sera, ma lo porti a casa e nella vita“.

U&D, Raffaella Mennoia svela un retroscena: “I miei colleghi mi prendono in giro quando succedono cose romantiche”

Raffaella Mennoia che nelle scorse settimane ha risposto alle critiche ha svelato un retroscena riguardante ciò che accade dietro le quinte di Uomini e Donne, e di altre trasmissioni in cui è autrice: