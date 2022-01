Rocio Munoz Morales e il retroscena su Raoul Bova: “Mi ha fatta cambiare”

Rocio Munoz Morales, il retroscena sul fidanzamento con Raoul Bova: “Mi ha permesso di crescere”

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è una delle storie più apprezzate del mondo della tv. La splendida attrice, che in questi giorni è tornata sul piccolo schermo con il film Tre sorelle, visibile su Amazon Prime Video per la regia di Enrico Vanzina. E il cinema ha dei lati in comune con la vita di Rocio Munoz Morales, che ha conosciuto la sua dolce metà, rappresentata ovviamente dall’attore Raoul Bova proprio sul set di una pellicola, Immaturi. I due insieme sono cambiati, si sono evoluti, hanno messo su famiglia e le loro vite sono cambiate, come rivelato da Rocio Munoz Morales nel corso di una intervista a Intimità:

Quando ci siamo messi insieme ero davvero molto giovane, avevo 22 anni, ora ne ho 33. Rispetto ad allora sono maturata, lo stare insieme ci ha permesso di evolverci

Rocio Munoz Morales rivela:” Raoul Bova? E’ più timido di me”

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Intimità, Rocio Munoz Morales ha poi parlato di questioni più interne del suo Raoul Bova, lasciandosi andare a qualche rivelazione sul carattere del famoso e apprezzato attore, che presto vedremo impegnato in Don Matteo: “Raoul Bova è più timido di me, ma posso scommettere che pensa le stesse cose. Mi sento molto fortunata ad essere la sua compagna, è il mio raggio di sole anche a distanza. L’amore vero, d’altronde, racchiude tanti sentimenti” – ha spiegato Rocio Munoz Morales nell’intervista – .

Rocio Munoz Morales sicura: “Dalla pandemia usciremo migliori”

Rocio Munoz Morales, che nei giorni scorsi si è soffermata sui difetti di Raoul Bova, ha parlato a Intimità anche della pandemia e degli effetti sull’essere umano: “Credo che ne usciremo migliori, solo che non c’è un tasto da schiacciare”– ha spiegato l’attrice – .