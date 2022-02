È sempre mezzogiorno: biscotti cegliesi di Antonella Ricci, il dolce di oggi

Ricetta dolce È sempre mezzogiorno: Antonella Ricci prepara i biscotti cegliesi

È stata Antonella Ricci a proporre la ricetta dolce di oggi, 17 febbraio, a È sempre mezzogiorno. La cuoca ha realizzato un piatto tipo della Puglia: i biscotti cegliesi. Il dolce di È sempre mezzogiorno è a base di frutta secca, marmellata e cioccolato. In basso sono disponibili nel dettaglio gli ingredienti e la preparazione dei biscotti cegliesi di Antonella Ricci a È sempre mezzogiorno.



È sempre mezzogiorno: ingredienti biscotti cegliesi, ricetta di Antonella Ricci

Dopo la millefoglie dei gemelli Billi di ieri, oggi Antonella Ricci ha realizzato i biscotti cegliesi. Gli ingredienti del dolce sono: 250 grammi di mandorle pelate, 250 grammi di mandorle con la pelle, 175 grammi di zucchero, 5 grammi si limonte grattugiato, cannella, 2 tazze di caffè ristretto, 15 millilitri di liquore alle erbe, 3 uova e 250 grammi di confettura di ciliegie. Per la glassa dei biscotti cegliesi gli ingredienti sono 200 grammi di zucchero, 300 millilitri di acqua e 175 grammi di cioccolato al 70%.

Dolci È sempre mezzogiorno, puntata 17 febbraio: preparazione biscotti cegliesi

Per realizzare i biscotti cegliesi di Antonella Ricci a È sempre mezzogiorno in mixer frullare le mandorle. In una ciotola versare poi le mandorle, la scorza di limone, la cannella, il caffè, il liquore e lo zucchero. Unire un uovo per volta e amalgamare bene. Coprire con la pellicola trasparente l’impasto e lasciare riposare un’ora in frigorifero. Dopodichè prendere l’impasto del biscotti cegliesi, creare un filone, formare una cavità centrale e inserire la confettura. Chiudere l’impasto e tagliare delle fette. Adagiare su una teglia con carta forno e cuocere a 190° per 6-7 minuti. Nel frattempo preparare la glassa dei biscotti cegliesi. In un pentolino versare lo zucchero e acqua e portare a 121 gradi. Spegnere e unire il cioccolato tritato. Glassare infine i biscotti cegliesi di È sempre mezzogiorno e lasciare asciugare per qualche ora.