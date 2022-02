Sanremo, programma seconda serata: scaletta, ospiti, ordine uscita cantanti

Sanremo 2022, il programma della seconda serata: Amadeus ospita Checco Zalone

Mercoledì 2 febbraio, stasera su Rai Uno andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Conduce ovviamente il padrone di casa Amadeus, che dopo l’esordio insieme a Ornella Muti sarà affiancato dalla bellissima attrice Lorena Cesarini. Ascolteremo la seconda metà (13) dei brani in gara dopo il debutto positivo della prima serata che ha già regalato non poche sorprese. Per il momento comandano Mahmood e Blanco, favoriti anche alla vigilia della kermesse, ma già da stasera le cose potrebbero cambiare con l’ingresso in gara degli altri big come Elisa ed Emma Marrone. Oltre alla gara per Amadeus non mancheranno i grandi ospiti con due su tutti pronti a rubare la copertina: Laura Pausini e Checco Zalone. La cantante si esibirà sulle note del nuovo singolo Scatola, il comico si prepara invece a regalare risate e scintille. In collegamento dalla nave Costa Toscana invece un grande amico del Festival di Sanremo: Ermal Meta.

Festival di Sanremo 2022, entrano in gara tutti i big: Amadues proclama la prima classifica generale

Dopo aver reso nota la prima classifica provvisoria questa sera, al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus renderà nota la prima generale dopo aver fatto esibire anche la seconda metà di artisti. Questi i cantanti che si esibiranno questa sera sul palco dell’Ariston, in ordine casuale, che saranno annunciati da Amadeus e Lorena Cesarini:

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica

Elisa – “O forse sei tu”

Emma Marrone – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Matteo Romano – “Virale”

Aka 7even – “Perfetta così”

