Antonella Clerici: “Potrebbe svenire”, colpa del vestito indossato oggi

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e il vestito verde: “Il mio agente potrebbe svenire perchè…”

Piccola gag di Antonella Clerici nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda oggi, giovedì 31 marzo 2022: durante la preparazione di un piatto fatto con un impasto verde, la conduttrice ha fatto notare ai telespettatori di essersi vestita proprio di verde, sottolineando che c’è chi, da superstizioso, considera il verde un colore sfortunato tanto quanto il viola. “Se mi vede il mio manager Lucio Presta sviene” ha asserito scherzosamente, facendo poi inquadrare dalla regia Alfio Bottaro, anche lui vestito di verde. Già alcuni mesi fa Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno ha fatto una battuta su Lucio Presta (marito di Paola Perego) parlando della sua superstizione nei confronti del verde, peraltro colore dominante nello studio dal quale va in onda la trasmissione, visto lo sfondo che ritrae il bosco che si trova in Piemonte attorno alla casa in cui Antonella Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle: lo sfondo, lo ricordiamo, è trasmesso ‘in diretta’ grazie ad una telecamera installata proprio nel bosco, che trasmette le immagini ‘live’.

Antonella Clerici e la superstizione di alcuni colleghi: “Non entrano in studio se c’è verde”

“Io e Alfio non siamo superstiziosi, ma ci sono conduttori che non entrano in studio se c’è del verde” ha rivelato inoltre Antonella Clerici sempre nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno che è andata in onda oggi, nella quale ha anche ironizzato con una cuoca sulla sua età: dopo averle fatto gli auguri per il suo 34esimo compleanno, ha infatti detto

Io neanche ricordo cosa facevo a 34 anni visto che è passato così tanto tempo!

E’ sempre mezzogiorno finisce tra due mesi: come cambia il palinsesto di Rai1 in estate senza Antonella Clerici

Ancora due mesi di programmazione per E’ sempre mezzogiorno, prima della pausa estiva: com’è noto da tempo, a sostituire Antonella Clerici in estate sarà un’edizione quotidiana di Linea Verde che sarà condotta da Tinto affiancato da un volto femminile. Ovviamente quello di Antonella Clerici non sarà un addio ma un arrivederci: E’ sempre mezzogiorno tornerà infatti regolarmente in onda a settembre con la terza edizione.