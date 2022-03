Ci vuole un fiore, Francesco Gabbani annuncia colpi di scena: “Cose mai viste”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Marzo 29, 2022 , in Personaggi Tv

Francesco Gabbani pronto per il debutto con Ci vuole un fiore: “Vedrete cose mai viste prima”

La data segnata sul calendario di Francesco Gabbani è l’8 aprile. Il cantante condurrà in prima serata lo show Ci vuole un fiore su Rai Uno e nel corso di una intervista concessa a TV Sorrisi e canzoni ha regalato ai lettori e ai suoi fan alcune anticipazioni importanti riguardo all’evento. Francesco Gabbani, che sarà affiancato dalla nota conduttrice Francesca Fialdini e conterà su un parterre di grandi ospiti a Ci vuole un fiore, ha spiegato che lo show sarà l’occasione giusta per vedere in tv cose nuove e tematiche differenti, con tante sorprese pronte:

Sento molto la necessità che tutti prendano consapevolezza dei problemi legati all’ambiente, senza aspettare oltre. Tra gli ospiti ci sarà anche Carlo Cottarelli che parlerà dell’economia green, ma gli vedrete fare cose mai viste prima

ha rivelato Gabbani a Ci vuole un fiore.

Ci vuole un fiore, Francesco Gabbani anticipa gli ospiti: i grandi nomi presenti nello show di Rai

Francesco Gabbani, volto principale del nuovo show Ci vuole un fiore, ha parlato a TV Sorrisi e canzoni rivelando anche gli ospiti presenti. Non mancheranno volti noti dello spettacolo, dai cantanti più famosi fino agli esperti di scienza. La parola d’ordine per Gabbani è trasversali: “Questo vogliamo essere, ci sono nomi della scena musicale di ogni età e genere, in modo da raggiungere tutti. Vedremo Massimo Ranieri e Ornella Vanoni, nell’ambito scientifico Stefano Mancuso e Carlo Cottarelli. L’aria sarà leggera, che è quello che sono io”.

Francesco Gabbani rivela: “Ci vuole un fiore? Ecco come abbiamo scelto il nome”

Nei giorni scorsi Francesco Gabbani ha rivelato curiosità importanti su Ci vuole un fiore e nel corso di una intervista a TV Sorrisi e canzoni ha invece spiegato da cosa derivi il nome dello show: “Deriva dalla canzone di Endrigo che ha un significato enorme”.