Alex Belli replica alle provocazioni di Aldo Montano: “Percepisco bruciore”

Aldo Montano punge Alex Belli: “All’Isola dei Famosi ci va a pagamento!”

Sia Aldo Montano e Alex Belli sono stati ospiti di una nuova puntata del format dedicato al reality show basato sulla sopravvivenza e trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity, che vede alla conduzione Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’amato sportivo durante la chiacchierata si è lasciato andare a una serie di provocazioni indirizzate al suo ex compagno di gioco, con cui ha avuto diversi dissapori sia nella casa di Cinecittà e anche nello studio del programma condotto da Alfonso Signorini. La replica dell’attore non si è fatta attendere, dato che in un tweet ha scritto: “Caro il mio Aldo, percepisco ancora un po’ di bruciore, ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la superca**arola di cosa avremmo parlato delle partite a scopa, bigliardo!”. A scatenare l’ira del chiacchierato 39enne sono state senza dubbio le testuali parole pronunciate dal suo ex coinquilino:

“Sta entrando pure all’Isola? Non si fa una settimana in più pure lì? Credo che alla fine a lui poi piaccia fare i giri un po’ da tutte le parti. Attenzione che quello prende un aereo e ci va davvero. A pagamento ci va, due bracciate e va”.

L’ex gieffino ha rincarato la dose quando il fidanzato di Cecilia Rodriguez dopo la chiacchierata con l’attore, ha ironizzato sul fatto che siano passati da uno sportivo mezzo e mezzo a un campione olimpico: “Così mi offendi anche. Offendi tutta la mia generazione proprio, fai anche a meno di uno sportivo mezzo e mezzo”.

Lo sportivo dubbioso: “Mia moglie Olga in Honduras? Non la vedrei tanto bene”

Tra gli ospiti di una nuova puntata di Isola Party c’è stato anche Aldo Montano. Quest’ultimo alla domanda su chi ha mancato di fairplay al GF Vip ha risposto: “Screzi lì dentro ne ho avuti con Alex quindi la mancanza di fairplay l’ho avuta da lui questo è ovvio e scontato e sarei ipocrita a dire il contrario. Abbiamo capito tutti che lui era più una recita”. Quando gli hanno chiesto se vedrebbe sua moglie Olga Plachina nel reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, l’ex gieffino non ha nascosto i suoi dubbi:

“E’ una ragazza estremamente forte, non è molto amante del sole. E’ abbastanza comodona, ritmi molto lenti, non è molto disposta a quel tipo di sacrificio, non la vedrei tanto bene“.

L’ex gieffino sull’esperienza fatta nella casa di Cinecittà: “Ti sembra tutto surreale”

L’ex gieffino sempre riguardo alla moglie ha fatto sapere che all’Isola verrebbe eliminata subito perchè dice tante parolacce, dopodichè non poteva non parlare dell’esperienza fatta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il noto sportivo quindi oltre a far capire di non aver chiarito con Alex Belli che si è scatenato dopo il GF Vip, ha confessato:“Ti sembra tutto surreale, a volte impossibile, perchè nella vita di tutti i giorni certe situazioni non le vivi, sembrano totalmente diverse”.