Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati? Lei spiazza tutti a Verissimo

La coppia è in crisi: ad annunciarlo è lei a Verissimo

Nuova puntata di Verissimo oggi, sabato 9 aprile 2022, e come le scorse settimane è stato dato ampio spazio ai volti protagonisti del Serale di Amici 21. Ad aprire la puntata sono state le due insegnanti Anna Pettinelli e Veronica Peparini, soprannominate la squadra delle Pe-Pe. Le due hanno ripercorso le loro carriere fuori e dentro il talent più famoso della televisione italiana. Ma c’è stato spazio anche per parlare della loro vita privata, tra amore e figli. Ebbene il capitolo amore per quanto riguarda l’insegnante di canto sembra non procedere così bene. Non è ancora chiaro se Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno ancora insieme oppure no ma la notizia ha dell’incredibile. I due, che hanno partecipato anche a Temptation Island, sono sempre apparsi come inseparabili. A domanda diretta di Silvia Toffanin la Pettinelli ha risposto:

“Mi devi reinvitare per questo perché è una storia molto lunga. Non va per niente bene”.

Anna Pettinelli esausta del rapporto con Rudy Zerbi: “Mi fa diventare pazza”

In attesa del ritorno di Anna Pettinelli a Verissimo per parlare della sua storia d’amore la professoressa ha ripercorso tutti i battibecchi avuto con Rudy Zerbi nel corso dell’anno. I due se ne sono detti di tutti i colori e per la prima volta quest’anno i toni si sono davvero alzati con insulti e discussioni faccia a faccia ad un palmo dal degenerare. Sul collega di Amici 21 la Pettinelli ha detto:

“Io tutti gli anni torno a settembre e dico starò calma, non mi farò intortare. Poi dopo 5 minuti siamo come cane e gatto. Mi fa saltare tutti i nervi e divento pazza”.

Secondo la Pettinelli Rudy Zerbi si dovrebbe vergognare e guardando alla sua amata Veronica ha ammesso che le piacerebbe che tutti i rapporti con i professori fossero idilliaci.

Stasera la quarta puntata del Serale di Amici: la squadra delle Pe-Pe più agguerrita che mai

Tutto è pronto per nuova puntata del Serale in onda stasera, dalle 21:30 circa, su Canale5. La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini è rimasta con soli 3 allievi: il ballerino Dario e i cantanti Albe e Crytical. Quest’ultimo stando alle anticipazioni rischierà l’uscita con il ballottaggio finale contro Nunzio. Chi verrà salvato? Intanto a Verissimo le due insegnanti si sono mostrate più cariche che mai e sono pronte a stupire il pubblico con esibizioni moderne e alternative.