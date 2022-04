“Ho detto no”, Antonella Clerici costretta a rassegnarsi: non avrà mai più…

È sempre mezzogiorno, arriva il no definitivo di Anna Moroni: “Non posso trasferirmi a Milano”

Rimarranno legate per sempre da una grande amicizia, anzi da un rapporto quasi madre-figlia Antonella Clerici e Anna Moroni, eppure a quanto pare i bei tempi de La prova del cuoco non torneranno: intervistata dal settimanale NuovoTv, il cui ultimo numero è uscito in edicola ieri, la cuoca umbra che per oltre quindici anni ha cucinato a mezzogiorno su Rai1, ha escluso la possibilità di un suo ingresso nel cast dell’attuale programma condotto dall’amica, spiegando:

Non posso lavorare a Milano lasciando mio marito Tonino, di 85 anni, a Roma.

“Ho superato anch’io gli ‘anta’, gli anni ci sono e si fanno sentire” ha sottolineato subito dopo, precisando però che la trasmissione, anche senza la sua presenza, ha una struttura ben consolidata, dicendosi a tal proposito molto contenta per il successo di Antonella.

Anna Moroni e il rapporto con Antonella Clerici: “Le ho consigliato io di trasferirsi in Piemonte”

Nella lunga intervista la maestra di cucina ha rivelato anche di essere stata proprio lei a consigliare ad Antonella Clerici di prendere quella che è stata una delle decisioni più importanti della sua vita, ossia il trasferimento in Piemonte per vivere con il compagno Vittorio Garrone nella sua villa di Arquata Scrivia, la famosa casa nel bosco della quale la conduttrice parla spesso in trasmissione e alla quale E’ sempre mezzogiorno si ispira anche a livello di scenografia, con immagini trasmesse live dal posto: “L’ho spronata a fare questa scelta, pur rendendomi conto che non era facile, ma l’ho fatto come una madre” ha dichiarato Anna.

“Ho detto subito ad Antonella Clerici del mio nuovo programma”, la rivelazione della cuoca

Archiviato, quindi, il passato in tv con l’ex conduttrice de La prova del cuoco, Anna Moroni ora si è lanciata in una nuova avventura, ossia il programma Senti che fame! Nonna pensaci tu, in onda ogni domenica alle 15.00 su Food Network, del quale è protagonista assieme a Lidia Bastianich. “Le ho parlato subito di questa nuova trasmissione” ha raccontato la Moroni, continuando:

E’ molto felice per questa mia nuova avventura. Antonella è sempre contenta per tutto ciò che faccio.

Anna torna quindi in tv, ma non nelle cucine della sua amica dove, lo ricordiamo, nella scorsa stagione è stata ospite per una settimana, ma ha anche fatto un’incursione a sorpresa, tempo fa, in occasione del compleanno di Antonella (che ieri, a proposito di ricorrenze speciali, ha fatto un lieto annuncio in diretta!).