Antonella Elia fa arrabbiare Flavia Vento: “Stai zitta, mi hai stufata”

Flavia Vento criticata da Antonella Elia a La pupa e il secchione: “Dai un taglio ai reality”

Poco fa Barbara d’Urso si è collegata con Flavia Vento per sapere come sta dopo aver deciso di ritirarsi da La pupa e il secchione. In questa occasione Antonella Elia è andata subito all’attacco della ex pupa, asserendo di non capire perchè continui ostinatamente a partecipare ai reality show se tanto alla fine si ritira sempre:

“Ma non ci provare più Flavia…Dacci un taglio…Dai retta a me…Stai a casa e riposati…Basta! Fai lavorare chi vuole lavorare ok?”

E gli applausi in studio per la giurata de La pupa e il secchione show si sono sprecati.

Antonella Elia fa perdere le staffe a Flavia Vento a La pupa e il secchione: “Stai zitta!”

Il consiglio non desiderato di Antonella Elia poco è piaciuto a Flavia Vento, che ha perso completamente le staffe. Difatti l’ex concorrente de La pupa e il secchione, la quale continua a far discutere dopo il suo ennesimo ritiro, ha subito cercato di zittire in malo modo la giurata: “Stai zitta, mi hai stufata…” A quel punto è intervenuta Barbara d’Urso, che ovviamente ha cercato di riportare l’ordine in studio: “Calmatevi…Diamoci un taglio…”

Federico Fashion Style mette alle strette Flavia Vento: “Ma perchè partecipi se sai di non esserne in grado?”

Ha poi preso la parola Federico Fashion Style, che ha subito colto la palla al balzo per mettere spalle al muro Flavia Vento: “Ma perchè partecipi se sai di non esserne in grado?” L’ex concorrente de La pupa e il secchione ha però subito risposto al giurato di aver sempre tentato di partecipare ai reality perchè ovviamente ha piacere di lavorare, chiedendo la cortesia di non essere giudicata superficialmente: “Non è che mi diverto a stare a casa ok? Non voglio essere condannata perchè lascio i reality…Non credo sia una cosa importante…”