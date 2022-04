Ascolti, Lo Show dei record non ce l’ha fatta: Gerry Scotti affondato da Noi

Gerry Scotti, finisce male: il suo programma bocciato dal pubblico di Canale Cinque

Il ritorno su Canale Cinque de Lo Show dei record non è stato all’altezza delle previsioni. Gerry Scotti, tra i conduttori più importanti del piccolo schermo, voluto fortemente al timone dalla produzione del noto programma, si è ritrovato a mandare giù un boccone amaro, visto che anche l’ultima puntata andata in onda ieri sera non è riuscita ad ottenere i dati sperati in termini di ascolti. Il pubblico ha infatti seguito con numeri decisamente bassi il format in cui tanti personaggi tentano di superare record nelle discipline più strampalate. Dopo aver raccolto numeri deludenti nelle scorse puntate, il programma ha chiuso i battenti per questa edizione e la puntata finale è stata nettamente battuta dalla fiction di Rai Uno Noi, anch’essa giunta agli sgoccioli proprio nella serata di ieri. Oltre un milione di telespettatori è la differenza abissale del duello auditel di ieri sera tra Rai Uno e Canale Cinque.

Noi vince la serata contro Lo Show dei record: gli ascolti di domenica 11 aprile

Come anticipato, la sera di domenica 11 aprile è stata vinta dalla fiction Noi con protagonisti Lino Guanciale ed Aurora Ruffino. La serie remake di This is us è riuscita, con la puntata finale, ad intrattenere 3.626.000 spettatori, pari al 17.5% di share. A Lo Show dei record è andata peggio, visto che l’ultima puntata del format di Canale Cinque ha raggiunto 2.5 milioni di persone (12.6% di share), comunque circa 200mila in più rispetto ad una domenica fa, ma che non sono bastati per avere la meglio nell’ennesimo scontro auditel con la serie Rai. Un colpo di coda dunque per Gerry Scotti, che non è riuscito comunque a replicare i fasti di un tempo per il programma e ha perso la sfida con Noi.

Lo Show dei record tornerà con una nuova edizione? Dubbi sul futuro

Per quanto riguarda il futuro di Gerry Scotti e de Lo Show dei record questo è il momento dei dubbi. Non è certo infatti che il programma possa tornare nei palinsesti della prossima stagione televisiva, a maggior ragione se si considera che gli ascolti di questa edizione hanno deluso le aspettative. Le prossime settimane potrebbero portare in dote qualche aggiornamento in più sulla questione.