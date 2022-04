Barbara d’Urso: le liti più clamorose che ha avuto in televisione

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 7, 2022 , in Barbara D'Urso

Barbara d’Urso ha litigato tantissimo nei suoi programmi: ecco gli scontri più clamorosi

Barbara d’Urso è una delle conduttrici di puntata di Canale5 e per anni ha condotto tre programmi a settimana, prima del ridimensionamento da parte di Mediaset. Nel corso della sua lunghissima carriera televisiva ha avuto modo di litigare con le persone più disparate: da Fabrizio Corona a Pietro Delle Piane passando per Guendalina Tavassi, Soleil Sorge e tanti altri ospiti che si sono succeduti nei suoi numerosi salotti televisivi. Qui di seguito i litigi più clamorosi che ha avuto in televisione:

La lite che Barbara d’Urso ha avuto con Fabrizio Corona al telefono

Il pubblico non potrà non ricordare la tremenda lite che Barbara d’Urso ha avuto con un furibondo Fabrizio Corona al telefono durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Corona l’ha insultata e ci sono voluti anni prima che sotterrassero l’ascia di guerra.

Barbara d’Urso e le numerose liti avute con il critico d’arte Vittorio Sgarbi

In una delle numerose liti avute con Vittorio Sgarbi, quella avvenuta a Live Non è la d’Urso ha del clamoroso perché Barbara d’Urso lo ha cacciato dallo studio dopo che si è sentita insultata pesantemente.

La lite avuta con Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso

A Live Non è la d’Urso c’è stata una lite piuttosto accesa tra la conduttrice e Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Alla fine la padrona di casa ha concluso con un sonoro “Salutame a soreta” prima di concludere il collegamento.

Barbara d’Urso ha litigato anche con Marco Columbro a Live Non è la d’Urso

Anche con Marco Columbro a Live Non è la d’Urso c’è stato uno scontro acceso, tanto che alla fine lui le ha pure detto: “Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito”. Lei per tutta risposta lo ha definito poco simpatico e pensava di avergli fatto un favore ad averlo invitato in trasmissione.

La lite in diretta tra Barbara d’Urso e Soleil Sorge a Pomeriggio 5

E anche con Soleil Sorge la conduttrice Barbara d’Urso non si è fatta mancare una bella lite con un perentorio “Qua decido io” pronunciato in diretta nel salotto di Pomeriggio 5.