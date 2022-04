Belen non si trattiene: il gesto intimo per Stefano De Martino. FOTO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino intimi al parco: confermato il ritorno di fiamma?

“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti e questa frase sembra proprio calzare a pennello per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il matrimonio, la separazione, il ritorno di fiamma e la nuova separazione hanno portato la coppia dello showbiz a ritrovarsi ancora e forse, questa volta, per sempre. Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Mary, Belen è sempre più vicina a Stefano De Martino e trascorre con lui quasi tutte le sue giornate. Venerdì scorso la coppia è stata paparazzata a Milano a parco Sempione con Santiago e Luna Mary. La complicità tra Stefano e Belen è apparsa evidente e sulla pagine del settimanale Chi si legge: “Manca il bacio, certo, ma quella carezza che Belen fa su capo di Stefano è un gesto molto più intimo e tenero di qualsiasi lampo di passione”.



Stefano De Martino e Belen sempre più vicini: il pomeriggio in famiglia tra le coccole (FOTO)

Il venerdì pomeriggio di Belen e Stefano De Martino in famiglia è trascorso tra sguardi complici, sorrisi e coccole, come visibile nella foto in basso tratta dal settimanale Chi, e continua a far pensare che tra i due sia scattato il ritorno di fiamma. Nelle ultime settimane Stefano De Martino e Belen sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni, la coppia si è concessa anche due weekend di relax insieme in un centro di Brescia. Stefano De Martino inoltre sembra essere molto a suo agio anche con la figlia di Belen e le foto dimostrano che i sentimenti per lex non si sono mai spenti.



Stefano De Martino è tornato a vivere con Belen? L’ultimo gossip sulla coppia

Ma non è tutto! Stando quanto riportato sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti, dopo il pomeriggio al parco, Stefano De Martino e Belen si sarebbero divisi. Lui in macchina e lei a passeggio con i figli. Entrambi però hanno raggiunto l’appartamento della showgirl tanto da far sospettare che Stefano e Belen potrebbero essere tornati a convivere. Insomma potrebbe essere arrivato il lieto fine per Belen che ha raggiunto anche il sogno di presentare le Iene e proprio di recente ha svelato di essere rimasta piacevolmente sorpresa dopo la puntata.