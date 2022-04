Biagio D’Anelli ha già dimenticato Miriana Trevisan: la confessione spiazzante

Miriana Trevisan non è più nei pensieri dell’ex concorrente del GF Vip: l’ultima rivelazione

Molti si ricorderanno che nella casa più spiata dagli italiani Biagio D’Anelli ha avuto un flirt con la popolare showgirl. Tuttavia quest’ultima, una volta tornata nella vita di tutti i giorni, ha deciso di interrompere la storia, senza però dare spiegazioni chiare. I due si saranno chiarirti? A quanto pare no. Difatti in queste ultime ore l’opinionista dei programmi Mediaset, giocando al gioco delle domande e risposte su instagram, ha rivelato ai suoi tantissimi follower di aver trovato nuovamente l’amore: “Al momento sono impegnato…” Potrebbe essere tornato dalla ex fidanzata, che proprio durante la sua partecipazione al reality show vip ha deciso di lasciare?

Biagio D’Anelli scaglia una frecciata velenosa a Barù: “Se non ci fosse stata Jessica sarebbe uscito subito”

Successivamente un utente ha chiesto al noto opinionista e deejay di esprimere la sua opinione sui Jerù. E l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che giorni fa è stato ospite a Mattino 5 per parlare de L’Isola dei Famosi, ha subito dichiarato di essere certo che se il nobile non avesse instaurato quel legame forte con Jessica Selassiè nella casa più spiata dagli italiani non sarebbe certo arrivato in finale, anzi:

“Barù se non avesse avuto Jess sarebbe uscito la sera stessa che ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà…”

Avrà ragione a dire che il nipote di Costantino Della Gherardesca deve tutta la sua fortuna nel reality vip alla sua amicizia speciale venutasi a creare con la vincitrice?

Grande Fratello Vip, ex concorrente non lo ha negato: “Non mi sono pentito di niente”

Tra i tanti follower su instagram c’è anche chi ha chiesto a Biagio D’Anelli se ripensando al suo percorso nel reality show vip condotto da Alfonso Signorini si è pentito di aver detto o fatto qualcosa. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito risposto a tono di non essersi pentito proprio di nulla: “No, assolutamente…Faccio sempre quello che voglio nella mia vita…” E a chi gli ha chiesto se è rimasto in contatto con gli ex inquilini vip, ha risposto affermativamente, asserendo di sentire spesso anche Soleil ed Alex Belli.