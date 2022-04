Branko, oroscopo della settimana: previsioni dal weekend a giovedì 14 aprile

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 9, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo Branko della settimana prossima: le previsioni dall’8/9 al 14 aprile 2022

Sull’ultimo numero del magazine Chi, la cui copertina è stata dedicata interamente ai Ferragnez, è stato ovviamente pubblicato l‘oroscopo settimanale di Branko fino a giovedì 14 aprile. Andiamo adesso a consultare le sue previsioni sui primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: è un periodo questo in cui per la minima sciocchezza perdete la calma.

TORO: dopo un periodo un po’ così, adesso è arrivata finalmente la svolta.

GEMELLI: preparatevi al fatto che possano esserci spese extra nei prossimi giorni.

CANCRO: qualche problemino di troppo in amore.

Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni fino a giovedì 14 aprile 2022

L’astrologo Branko, nel suo oroscopo dei prossimi sette giorni dall’8/9 al 14 aprile, ha poi continuato a dare le sue previsioni sui successivi quattro segni zodiacali consultabili qui di seguito.

LEONE: è un momento molto confuso per voi. Stringete i denti. Tenete a freno i vostri desideri di gola perchè alla lunga potrebbero far male.

VERGINE: bene tutto, ma nel lavoro avrete qualche problemino da risolvere.

BILANCIA: è un periodo un po’ di stasi questo per voi. Buttate un occhio sui vostri figli perchè è possibile che faranno spese pazze.

SCORPIONE: sarà la Pasqua più bella della vostra vita. Grande successo in amore e nel lavoro. Troverete finalmente il vostro equilibrio interiore.

Oroscopo settimanale di Branko fino al 14 aprile: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del weekend e della settimana dall’8/9 al 14 aprile pubblicato sul magazine Chi è poi terminato con le sue previsioni inerenti agli ultimi segni zodiacali ancora da prendere in esame (QUA per leggere l’oroscopo della settimana scorsa).

SAGITTARIO: prendete in considerazione di viaggiare in lungo e in largo nei prossimi giorni perchè vi farà sicuramente un gran bene.

CAPRICORNO: in questo weekend vi rilasserete molto. Situazione di stress arriveranno dalla famiglia. Cercate di non scoraggiarvi più di tanto.

ACQUARIO: preparatevi perchè prima della fine di questo mese dovrete aiutare da un punto di vista economico qualcuno di importante nella vostra vita.

PESCI: il vostro periodo incantevole continua senza alcun tipo di intoppo. Godetevelo finché potete perchè purtroppo questo momento non durerà all’infinito.