Can Yaman, duro colpo per i fan: la decisione Mediaset per Viola come il mare

Slitta la data d’uscita della fiction Viola come il mare: i fan delusi dalle aspettative

E’ arrivata come una doccia fredda la notizia che vede la nuova fiction Viola come il mare posticipare il giorno della messa in onda a data da destinarsi. Le fan di Can Yaman, ma anche quelli di Francesca Chillemi che in Italia è amatissima, hanno già fatto sentire tutto il proprio dissenso sul web. Fino a qualche settimana fa il debutto di Viola come il mare era atteso per la primavera, come più volte indicato, ma qualcosa deve essere andato storto. Il problema risiede probabilmente nelle riprese che hanno visto slittare i lavori di un bel po’. Le riprese sono terminate da qualche giorno, ma c’è ancora tutta la fase del montaggio e della post-produzione. Insomma, impossibile che per aprile la serie possa arrivare su Canale5 e giocarsela a maggio, quando la gente inizia ad uscire e non a guardare la tv, è un’ipotesi allontanata da Mediaset.

Tutti i nuovi progetti di Can Yaman tra fiction e serie tv internazionali

Terminati i lavori di Viola come il mare Can Yaman è pronto a dedicarsi a nuovi progetti. L’attore è richiestissimo in Italia, in Turchia ma anche in numerosi altri Paesi del mondo. Dopo la bellissima esperienza di Viola come il mare ed aver fatto un’inaspettata dedica ad un membro della troupe l’attore guarda altrove. Per lui ben presto si apriranno i lavori della serie tv Sandokan, prodotta sempre dalla Lux Vide, di stampo internazionale. Dopo aver girato interamente in lingua italiana in Viola come il mare l’attore turco si cimenterà con la completa recitazione in inglese. La serie, destinata a Rai1, è la più costosa e faticosa della Lux Vide, e i lavori sono slittati già più volte. Poi l’attore dovrebbe recitare nella serie El turco di Disney+.

Giustizia per tutti sostituisce la fiction slittata: arrivano Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Il fronte fiction per Mediaset è sempre un po’ una scalata. Dopo aver offerto titoli di un discreto successo come Luce dei tuoi occhi, Una famiglia perbene e Fosca Innocenti, Canale5 ha registrato il risultato disastroso di Più forti del destino. Can Yaman e Francesca Chillemi erano pronti per risollevare gli ascolti ma per vederli bisognerà attendere l’autunno. E mentre ad aprile debutteranno due titoli francesi, a maggio, terminato l’impegno con Don Matteo, Raoul Bova arriverà su Canale5. Per lui la nuova fiction Giustizia per tutti insieme alla compagna Rocio Munoz Morales.