Catherine Spaak causa morte: una malattia se l’è portata via a 77 anni

Catherine Spaak è morta ieri a Roma: qual è stata la causa della sua scomparsa improvvisa

Scopriamo da vari siti che era malata da tempo la grande attrice morta ieri all’età di 77 anni. Al momento non si conoscono dettagli sul male di cui soffriva, è certo, però, che un paio d’anni fa era stata colpita da un’emorragia cerebrale, dalla quale si era però ripresa benissimo, comparendo anche più volte in televisione per raccontare la terribile esperienza vissuta. Sulla sua morte leggiamo su Tgcom24 che è avvenuta in un ospedale di Roma, presso il quale era ricoverata da tempo. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha dichiarato in proposito: “Se ne è andata un’artista poliedrica, sempre colta e molto elegante, che in Italia ha trovato una casa che l’ha accolta ed amata”.

Le origini e la vita privata dell’attrice morta ieri: nascita, matrimonio, figli

Catherine Spaak è nata in Francia, esattamante a Boulogne-Billancourt, il 3 aprile del 1945. La sua famiglia era di origine belga. Per quanto riguarda la vita sentimentale, negli anni sessanta è stata sposata con il collega Fabrizio Capucci, conosciuto sul set del film ‘La voglia matta’: da lui ha avuto la prima figlia, Sabrina. Successivamente per sette anni, precisamente dal 1972 al 1979, è stata invece la moglie di Johnny Dorelli , dal quale ha avuto il secondo figlio, Gabriele. Dal 1993 al 2010, per quasi vent’anni, è stata sposata con l’architetto Daniel Rey, suo terzo marito, mentre dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli, come riporta la sua pagina wikipedia.

L’emorragia cerebrale che l’ha colpita due anni fa: “Non ricordo niente, mi hanno raccontato tutto”

Un anno e mezzo fa ha parlato a Storie Italiane dell’ictus che l’ha colpita, dichiarando: “Quando mi sono svegliata mi sono ritrovata in un letto d’ospedale, con i medici che mi hanno detto di avvertire subito i miei familiari perchè c’era il rischio che non arrivassi all’alba dell’indomani…”. Sempre nell’intervista in questione l’attrice ha spronato chi ha problemi di salute a parlarne sottolineando che non bisogna vergognarsi se si è malati.

La sua scomparsa improvvisa ha lasciato tutti sgomenti: sicuramente in questi giorni ci saranno omaggi a lei dedicati sulle varie reti televisive, con la messa in onda dei film più belli nei quali ha recitato nel corso della sua brillante carriera, che riassumere sarebbe impossibile.