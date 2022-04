Cecilia Sala, età: chi è la giornalista di guerra seguitissima su instagram

Cecilia Sala: biografia della giornalista di guerra spesso ospite a Piazzapulita, su La7

Sono tanti i giornalisti che in questo difficile momento storico sono in prima linea per raccontare, ora dopo ora, la guerra in Ucraina: Cecilia Sala è tra questi. Giovanissima, scopriamo dal sito Professionereporter che la sua età è di 27 anni. Cecilia, come afferma il sito in questione, è una reporter che più dei suoi colleghi ha dato un’impronta forte al cosiddetto ‘nuovo giornalismo’, multiforme, crossmediale e, soprattutto, innovativo, con un racconto fatto in diretta sui social e attraverso un podcast, il suo Stories, senza abbandonare la vecchia carta stampata, in particolar modo Il Foglio.

Profilo instagram della giornalista e reporter che racconta la guerra: Cecilia Sala ha circa 350mila followers

Come anticipato nel titolo dell’articolo, Cecilia Sala ha un profilo instagram seguitissimo, che conta, nel momento in cui scriviamo, oltre 340mila followers. Tramite il profilo in questione la giornalista di guerra aggiorna quotidianamente i suoi fans con foto che ritraggono militari, ma anche anziani nelle loro case distrutte dai bombardamenti; si vedono, inoltre, armi, bambini, persone sfollate in mezzo alle macerie e carri armati con una Z incisa sulla fiancata.

Cecilia Sala è fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Non si conosce molto della vita privata della giornalista. Su instagram si dedica quasi esclusivamente al suo lavoro, motivo per il quale diversi siti affermano di non sapere se abbia o meno un fidanzato. Non sono noti neanche il suo peso e la sua altezza, mentre sappiamo che la data della sua nascita è quella del 26 luglio 1995, città Roma. Il suo debutto televisivo è avvenuto a soli 18 anni proprio a Piazzapulita, programma di La7 dove torna spesso come ospite. Presente più volte anche in altri programmi quali Otto e mezzo di Lilli Gruber e Le parole della settimana di Massimo Gramellini. Non sono mancate, infine, alcune apparizioni al TG1, come documenta la foto disponibile di seguito.