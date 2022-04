Che Dio ci aiuti 7: “È incredibile”, Valeria Fabrizi non se l’aspettava

Valeria Fabrizi a Citofonare Rai2: “Incredibile il successo della fiction in cui recito”

E’ stata ospite di Simona Ventura nella puntata di Citofonare Rai2 andata in onda oggi, domenica 10 aprile 2022, la popolarissima attrice che nella fiction Che Dio ci aiuti interpreta Suor Costanza. Nella chiacchierata con la padrona di casa (oggi eccezionalmente una, vista l’assenza di Paola Perego dovuta alla sua positività al Covid) Valeria Fabrizi ha commentato il successo delle prime sei stagioni della seguitissima serie tv, dichiarando:

Tanta gente mi ha detto che va a letto serena dopo aver seguito al fiction… è qualcosa di incredibile.

Al via le riprese della settima stagione della serie tv con Suor Costanza (e Suor Angela?)

La prossima stagione di Che Dio ci aiuti sarà la settima e di essa si è parlato a lungo in rete negli ultimi mesi, vista la scelta di Elena Sofia Ricci di non far parte del cast anche se, stando alle ultime notizie trapelate, l’attrice avrebbe fatto dietrofront inaspettatamente. Sull’inizio dei ciak Valeria Fabrizi oggi nel programma del mezzogiorno di Rai2 ha annunciato: “Cominceremo a girare i nuovi episodi tra circa venticinque giorni”.

Che Dio ci aiuti: Elena Sofia Ricci ha deciso di prendere parte alla settima stagione

E a proposito della presenza di Suor Angela, Elena Sofia Ricci che, come suddetto, ha deciso di esserci, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV ha dichiarato:

Ho scelto di farmi un regalo per i miei sessant’anni, accettando di non lasciare il set di Che Dio ci aiuti.

A parlare sulla rivista in questione è stato anche il produttore Luca Bernabei che ha confermato: “Suor Angela sarà presente dal primo all’ultimo episodio della nuova serie. Avrà una sua linea drammaturgica forte, che sarà il cuore della settima stagione, ma lascerà comunque più spazio ai nuovi personaggi”. Tra i personaggi in questione spicca sicuramente quello interpretato da Francesca Chillemi, ossia Azzurra Leonardi che, pur essendo tra i veterani della fiction, è ora una figura molto più centrale rispetto alle prime stagioni. Infine, sempre sulla rivista leggiamo che i copioni sono in fase di stesura, quindi è veramente quasi tutto pronto per iniziare a girare.