Che Dio ci aiuti, Suor Angela ci sarà? Elena Sofia Ricci fa finalmente chiarezza

Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni di Suor Angela nella prossima stagione: arriva la conferma

Nelle scorse settimane c’è stato un piccolo mistero su Che Dio ci aiuti 7, o meglio sulla possibilità che potesse non esserci in tutte le puntate la protagonista Elena Sofia Ricci. Del resto era stata la stessa attrice toscana a rivelare in una passata intervista che dopo tutti questi anni ad interpretare in una serie con numerosi episodi la protagonista principale avrebbe voluto prendersi una pausa. E invece stando alle dichiarazioni degli ultimi giorni del produttore della fiction sembra che la Ricci abbia cambiato idea ed adesso, stando a quanto riporta TvMia, è arrivata anche la prima dichiarazioni dell’attrice che ha ammesso:

“Veramente non so come ringraziarvi per l’amore che mi avete dimostrato.”

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, parla il produttore: “Più spazio a Francesca Chillemi”

Il settimanale sopra menzionato riporta anche nel dettaglio cosa ha dichiarato il produttore della fiction di Rai1 Luca Bernabei:

“Elena sarà presente dal primo episodio fino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi e soprattutto ad una protagonista come Francesca Chillemi.”

Ed in effetti l’ex Miss Italia è presente nella serie sin dalla prima stagione nel ruolo di Azzurra Leonardi ed il suo personaggi nel corso degli anni ha avuto una notevole evoluzione. È partita come una ragazza viziata e superficiale fino a raggiungere maturità e profondità tanto che forse in questa settima stagione potrebbe prendere i voti.

Elena Sofia Ricci raddoppia: protagonista anche di un’altra fiction di Rai1

E l’attrice toscana è pronta a raddoppiare gli impegni perché non solo ritornerà a vestire i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 7 ma sarà anche la protagonista di una nuova fiction poliziesca dal titolo Fiori sopra l’inverno tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. La trama della nuova serie ruota attorno alla figura Teresa Battaglia profiler all’apparenza cinica e fredda che dovrà fare i conti con i primi segni dell’Alzheimer. Le riprese sono già iniziate a fine marzo mentre non è ancora stato reso noto quando verranno trasmesse le tre puntate previste.