Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini esce allo scoperto: “Sono fidanzata”

Francesca Fialdini rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale: “Un fidanzato ce l’ho”

Francesca Fialdini anche questa domani 3 aprile sarà alla conduzione di Da noi a ruota libera su Rai1. Simpatica ed estroversa davanti le telecamere dei suoi programmi al contrario, la conduttrice toscana da sempre è riservatissima sulla sua vita privata tanto da non essere mai al centro del gossip. Da parecchi mesi però circolano voci su un suo lungo fidanzamento con un uomo Milo Brunetti di professione medico. Ed adesso Francesca Fialdini ha rotto il silenzio sulla sua vita privata in una lunga intervista concessa a Gente ammettendo di essere fidanzata:

“Io non ho mai confermato quel nome, non faccio gossip. Ma un compagno ce l’avrò anche io, no?”

Francesca Fialdini dice la sua sui colleghi: “Tiberi Timperi imprevedibile, Marco Liorni dolcissimo”

Francesca Fialdini prima di approdare a Da noi a ruota libera ha condotto altre trasmissioni di Rai1 da Uno Mattina a La vita in diretta avendo molti partener maschili. La conduttrice durante l’intervista al magazine ha detto la sua sui collegi con cui ha lavorato su Tiberio Timperi ha ammesso:

“Imprevedibile. Erano molto divertenti le cose successe in tv tra di noi. Tiberio non ha filtri nel bene e nel male. È un uomo molto sincero.”

Su Franco Di Mare ha sottolineato la sua preparazione ed il fatto che gli ha insegnato molto mentre infine su Marco Liorni ha confessato:

“Dolcissimo, molto collaborativo, mai uno screzio. È stato un piacere lavorare con lui.”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini divisa tra vari programma: “Sogno un po’ di vacanza”

Settimana piena di impegni questa per Francesca Fialdini, oltre a Da noi a ruota libera ricca di ospiti come sempre e Fame d’Amore su Rai3 sarà al timone anche di Ci vuole un fiore venerdì prossimo in prima serata con Francesco Gabbani. Francesca Fialdini ha quindi concluso l’intervista rivelando: “Cosa voglio fare dopo? Andare in vacanza. C’è la guerra è sembra un po’ inappropriato ma viaggiare mi manca.”