Don Matteo 13, anticipazioni 14 aprile: Marco pronto a tutto per riavere Anna

Spoiler 3^ episodio fiction Rai1: Marco si rende conto di essere ancora innamorato di Anna Olivieri

Marco e Anna continueranno a tenere il pubblico di Rai1 con il fiato sospeso anche nella prossima puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 14 aprile alle 21.25. I due protagonisti della tredicesima stagione della fiction della Lux Vide faranno finalmente chiarezza nei loro sentimenti. Proprio così! Marco Nardi capirà di amare la Capitana dei carabinieri di Spoleto e di non averla mai dimenticata, nonostante il tradimento e l’intromissione di Sergio. Le anticipazioni della serie tv svelano che non mancherà anche il giallo nel prossimo episodio, un giallo che finirà per coinvolgere emotivamente la povera Natalina Diotallevi.



Cecchini e Valentina pronti ad aiutare il PM Nardi: qualcosa va storto nella nuova puntata della serie tv

Nel terzo episodio della fiction della prima rete il personaggio interpretato da Maurizio Lastrico si renderà conto di non poter stare senza Anna Olivieri e sarà intenzionato a riconquistarla. Forte del loro riavvicinamento nella 2^ puntata, il Pm cercherà di compiere un passo ulteriore verso la Capitana. Ad aiutarlo ci saranno il Maresciallo Cecchini e Valentina Anceschi. Peccato però che i due personaggi avranno delle idee completamente opposte riguardo al corteggiamento e le loro mosse finiranno per creare molte incomprensioni e una fitta rete di divertenti malintesi. Intanto Greta riserverà diverse sorprese nella nuova puntata della serie tv di Rai1. La studentessa e figlia perfetta, nasconderà un terribile segreto e sarà proprio Federico, l’ultimo arrivato in canonica, a fare i conti con i demoni del passato della ragazza.

Anticipazioni Don Matteo: Natalina sconvolta dalla scomparsa di Olga nella nuova puntata

Le anticipazioni della prossima settimana della serie tv con protagonista Terence Hill svelano che a Spoleto si svolgerà un importante torneo di scacchi. Olga Valon, la campionessa in carica molto legata a Natalina, scomparirà però subito dopo la finale della gara. La ragazza sarà rapita? I Carabinieri si metteranno subito sulle tracce della giovane donna e anche Natalina Diotallevi sarà particolarmente preoccupata. Olga infatti era stata adottata a distanza dalla perpetua in servizio nella parrocchia di Santa Eufemia ed era stata proprio quest’ultima a spingerla e trasferirsi in Italia. Nella prossima puntata della serie tv di Rai1 perciò la domestica sarà in preda ai sensi di colpa: si sentirà responsabile della scomparsa di Olga. Anche questa volta a sbloccare le indagini sarà il personaggio interpretato da Terence Hill. Il suo fiuto sarà fondamentale per risolvere il caso.