Don Matteo, retroscena sul passato di Raoul Bova: si è saputo solo adesso

Don Matteo, Raoul Bova svela un retroscena sul suo personaggio: “Ha un passato importante”

Mentre è iniziato il viaggio di Don Matteo con la tredicesima stagione, Raoul Bova scalda i motori in vista del suo approdo nella fortissima serie di Rai Uno. Il personaggio di Don Massimo, chiamato ed ereditare il ruolo di Terence Hill, infatti sbarcherà sulla scena solo nel corso della quarta puntata e prenderà gradualmente in posto al protagonista assoluto delle prime dodici edizioni. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, Raoul Bova ha fatto luce sul proprio personaggio, svelando alcune curiosità che saranno certamente gradite ai milioni di fan di Don Matteo:

Se devo dire chi sia davvero Don Massimo direi un uomo con un passato importante e tanti ideali. Uno che ha sempre lottato per la giustizia fin da giovane e ha trovato la sua strada nel sacerdozio proprio grazie a Don Matteo. Un personaggio ricco insomma

Raoul Bova confessa: “Don Matteo? Ecco i consigli che mi ha dato Terence Hill”

Ereditare il posto di Terence Hill per Raoul Bova è stato molto più importante di quanto si possa pensare. Più volte infatti l’amato attore ha ammesso di essere un fan di Hill e della storia coppia che l’attore ha formato nel corso della sua gloriosa carriera con Bud Spencer. Parlando a Nuovo TV Bova ha rivelato invece quali siano stati i consigli ricevuti da Terence: “Mi ha detto di essere me stesso e di scegliere un nome in cui identificarmi. E così ho fatto”.

Raoul Bova rivela: “Il mio approdo in Don Matteo? Ecco chi mi ha chiamato per primo”

Raoul Bova, che avrebbe fatto una promessa a Terence Hill nel periodo di riprese, ha rivelato anche quale è stata la prima telefonata ricevuta una volta nota la notizia del suo ingresso in Don Matteo. E’ stata una vecchia conoscenza di Raoul Bova: “Mi ha chiamato Maria Chiara Giannetta, con la quale ho recitato insieme in Buongiorno mamma”.