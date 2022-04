E’ sempre mezzogiorno, accorato appello di Antonella Clerici: “Facciamolo…”

E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice si rivolge al pubblico da casa e ricorda un appuntamento importante

Non c’è programmazione Rai senza E’ sempre mezzogiorno. Il noto programma di metà mattinata come al solito ha offerto spunti molto importanti al pubblico da casa e alle migliaia di telespettatori che si collegano con il primo canale. E spesso e volentieri il format che vede la grande conduttrice Antonella Clerici alla conduzione funge da promemoria e proprio oggi il volto noto di Rai Uno ha ricordato un importante appuntamento agli spettatori. Oggi mercoledì 13 aprile è infatti la Giornata internazionale del bacio e la presentatrice ha aperto in maniera insolita il programma, con la famosa canzone 24mila baci di Adriano Celentano scattata subito dopo la sigla iniziale:

Perché questa canzone? 24mila baci oggi voglio darli a voi. Baciamo non tutti chiaramente ma le persone care naturalmente, i nostri animali. Non ci si bacia e non ci si abbraccia mai abbastanza, bisogna essere accudenti e far sentire l’affetto

Antonella Clerici pronta per le vacanze: in estate novità nei palinsesti

Sono le ultime settimane in onda per Antonella Clerici e il suo cavallo di battaglia, che come al solito raccoglie risultati molto importanti su Rai Uno. Presto infatti il format mattutino verrà sostituito nel daytime da un nuovo ingresso, che ovviamente prenderà il posto del programma per quanto concerne il periodo estivo. Come ogni anno infatti i riflettori della tv si spegneranno sui format che hanno riempito lo schermo nel corso dell’anno e si farà spazio ad altre idee e ovviamente conduttori differenti. Sul primo canale approderà uno spin-off di Linea Verde, che sarà accolto certamente con grande curiosità da parte del pubblico.

E’ sempre mezzogiorno tornerà con una nuova edizione: tutte le certezze sul futuro della presentatrice

Per la conduttrice di Legnano quella che sta andando via via verso la conclusione è stata certamente una stagione televisiva da incorniciare. Il suo E’ sempre mezzogiorno si è confermato una cavallo fortissimo sul quale la Rai continuerà a puntare anche a partire dal prossimo settembre. Ottime notizie dunque per la presentatrice, che tornerà anche al timone di The Voice Senior 3 dopo il successo dello scorso inverno. E chissà che non possa spuntare anche qualche nuovo programma, magari una bella e intrigante scommessa da regalare agli spettatori…