Grave incidente per Eva Henger e marito. Roberto Alessi: “Non rischiano la vita”

Eva Henger e il marito coinvolti in un incidente stradale: l’annuncio a Pomeriggio 5

Oggi Barbara d’Urso ha iniziato la puntata del programma pomeridiano di Canale 5 dando un annuncio choc. Difatti la popolare conduttrice, visibilmente contrita in volto, ha rivelato che la famosa ex attrice di film per adulti e suo marito Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un incidente gravissimo in Ungheria:

“C’è arrivata questa notizia…Purtroppo in Ungheria c’è stato un incidente stradale molto, molto grave fra due automobili…In una macchina la coppia è morta sul colpo, nell’altra c’erano Eva Henger e suo marito…”

La conduttrice ha poi dichiarato di essere venuta a conoscenza che entrambi avrebbero riportato diverse fratture abbastanza importanti. Per tale ragione dovrebbero operarsi urgentemente.

Roberto Alessi rassicura sullo stato di salute della coppia vip: “Non rischiano la vita”

Successivamente Barbara d’Urso si è collegata con il popolare direttore del settimanale Novella 2000 per avere aggiornamenti sullo stato di salute di Eva Henger e Massimiliano Caroletti dopo aver fatto questo incidente stradale in Ungheria. Ed in questa circostanza il popolare giornalista ha subito voluto rassicurare tutti sul fatto che la coppia non rischierebbe la vita:

“Intanto do subito una notizia confortante…Non sono in pericolo di vita…E lo sottolineo perchè c’era stato un terrore in famiglia…”

Il giornalista ha anche tenuto a precisare che in auto non c’era la loro figlioletta Jennifer. Dopo aver fatto questo chiarimento, ha confessato alla conduttrice com’è avvenuto l’incidente: “Erano andati a 80 km da dove abitano a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer…In autostrada hanno avuto uno scontro frontale con un’altra auto…”

Massimiliano Caroletti e Eva Henger, grave incidente. Giornalista spiega: “Sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”

Roberto Alessi ha anche voluto precisare che i coniugi non hanno rischiato la vita perchè salvati dalla cintura di sicurezza:

“Sottolineo che sono stati salvati dalla cintura di sicurezza…E lo sottolineo quanto è importante usarla…”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha quindi chiesto se ha ulteriori notizie sulla coppia. E quest’ultimo ha rivelato di essere venuto a sapere che entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero:

“Preciso due ospedali diversi…Lui ha riportato una frattura allo sterno, e non dovrebbe essere operato, mentre lei si è rotta il braccio, un tallone e il femore…”

Il direttore del magazine di gossip ha anche sottolineato il fatto che l’ex attrice di film per adulti dovrebbe essere operata in un secondo momento, ma non subito com’è stato invece riportato erroneamente.