FBI e FBI: International tornano su Raidue: alta tensione nei prossimi episodi

Anticipazioni episodi in onda stasera: i due polizieschi tornano su Raidue dopo la pausa

Archiviata la pausa del 16 aprile, quando la rete ha stoppato la programmazione a causa delle festività pasquali, i due polizieschi creati da Dick Wolf torneranno a tenere compagnia al pubblico di Raidue con due nuovi episodi, rispettivamente il tredicesimo e il dodicesimo, che la rete trasmetterà questa sera, sabato 23 aprile, a partire dalle 21:05. Come di consueto, la serata si aprirà con una puntata inedita di FBI 4, intitolata “Orgoglio e pregiudizio”, che tornerà a prendere in esame il tema razziale. Le anticipazioni provenienti dall’America svelano, infatti, che la squadra indagherà sulla brutale aggressione perpetrata ai danni di un giovane di nome Kozi. Quest’ultimo, avvicinato nella notte da un’auto, si renderà immediatamente conto della pericolosa minaccia che incombe su di lui. Nonostante la fuga, il ragazzo sarà raggiunto nella sua abitazione dove i criminali lo pugnaleranno e ridurranno in fin di vita il fratello Amir.

FBI 4, anticipazioni nuova puntata: OA indaga su un possibile crimine razziale

Il primo a prendere in esame il caso sarà OA Zidan. L’uomo, proprio nel bel mezzo di un incontro organizzato per facilitare l’inserimento dei musulmani nell’FBI, sarà infatti impegnato nell’arduo compito di scoprire se l’aggressione a Kozi e Amir possa definirsi un crimine razziale. E’ per questo che l’agente, in compagnia di Maggie Bell, si recherà dall’Imam della zona. Quest’ultimo, tuttavia, si rivelerà riluttante a collaborare con le forze dell’ordine. Sarà a quel punto che OA si troverà costretto a lavorare con agente antiterrorismo musulmano deciso a risolvere le indagini con ogni mezzo necessario. Al termine dell’episodio, come parzialmente anticipato, sarà la volta del dodicesimo appuntamento con il terzo spin-off associato al marchio.

Scott Forrester a un bivio nella puntata di stasera: anticipazioni nuovo episodio FBI: International

Nella puntata odierna di FBI: International, il Fly Team indagherà su un ricercato americano che commetterà un crimine in Germania. Quest’ultimo, motivato a non lasciare Francoforte prima di concludere un vantaggioso affare, sfrutterà la propria notorietà sui social per fingersi un innocente perseguitato dalla legge. Nel frattempo, Scott Forrester si troverà in una pozione a dir poco scomoda. La madre, infatti, gli chiederà aiuto per reperire un dossier che potrebbe scagionarla dall’accusa di tradimento. Cosa sceglierà di fare il protagonista?