Federico Zampaglione: vita privata, moglie, ex Claudia Gerini, figlia, Tiromancino

Chi è il cantante che sarà impegnato a The Band: biografia del leader dei Tiromancino

Federico Zampaglione sarà tra gli artisti pronti a prendere parte da stasera a The Band, il nuovo programma musicale di Carlo Conti in onda da stasera su Rai Uno. L’artista, leader dei Tiromancino, è nato a Roma nel l 19 giugno 1968 (sotto il segno zodiacale del Cancro), da famiglia di origini calabresi, fin da giovanissimo Federico mette in evidenza passione e predisposizione per la musica, in particolare per il genere blues. Ad avvicinarlo alla musica e all’arte in generale è suo papà Domenico. Da sempre il cantautore, alto 175 cm per è molto capace nel trascrivere emozioni e sentimenti nelle canzoni, che comincia a scrivere sin dal 1989, quando decide di fondare il gruppo dei Tiromancino, che negli anni novanta spopolò tra i giovani iniziando una lunga carriera di successo, decollata poi nel 2000. Oggi Zampaglione è uno degli artisti più importanti della scena e musica italiana, divenuto anche un affermato regista.

La ex moglie Claudia Gerini e la figlia: vita privata dell’artista

L’artista è finito sotto i riflettori anche per la sua storia con la famosa e bellissima attrice Claudia Gerini, che ha collaborato anche ad alcune produzioni insieme al leader dei Tiromancino. I due artisti sono stati molto innamorati e si sono sposati per un matrimonio durato più di dieci anni. Dalla loro storia è nata anche una figlia, Linda Zampaglione. Nonostante la fine del matrimonio, Federico e Claudia sono comunque rimasti in ottimi rapporti, chiaramente anche per il benessere della figlia, che oggi ha 12 anni. Nel 2021 il cantante è tornato all’altare e ha sposato l’attrice Giglia Marra.

Il ritorno sul piccolo schermo del cantante romano

Negli ultimi anni Federico Zampaglione ha stretto prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Noemi e Fabri Fibra. Da stasera tornerà sul piccolo schermo e sarà a The Band di Carlo Conti, dove ricoprirà il ruolo di tutor in uno dei gruppi presenti nel format.