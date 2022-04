Fiction Rai1, pronti nuovi titoli: Tutti mentono e La fortuna, le trame

La Rai acquista nuove serie tv straniere: dalla Spagna arrivano Todos Mienten (Tutti mentono) e La fortuna

Nonostante i titoli delle fiction Rai negli ultimi anni siano stati grandi garanzie di successi la tentazione di strizzare l’occhio verso l’estero sembra troppo forte. Così dopo la serie tv francese La scogliera dei misteri, in onda su Rai1 da martedì 12 aprile, altre fiction estere sono pronte ad arrivare in prima serata. In particolare, come annunciato da Bubinoblog, la Rai ha acquistate due serie made in Spagna. Si tratta di Tutti mentono, titolo originale Todos mienten, e La fortuna. Riusciranno le due serie a colpire il pubblico? Sotto, intanto, tutti i dettagli.

La trama di Todos mienten: una serie tv gialla in arrivo su Rai1

Partiamo con Todos mienten, della casa di produzione Movistar+. Il regista è Paul Freixas e i protagonisti sono: Irene Arcos, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio. In italiano il titolo è Tutti mentono e sarà composta da 3 puntate per un totale di 6 episodi (due per serata). Il genere è il giallo. La trama vede gli abitanti di Belmonte sconvolti il giorno in cui in rete finisce un video intimo di un’insegnante, Macarena, con uno dei suoi allievi, Ivan. Da quel momento Macarena verrà allontanata da tutti. Le cose precipitano quando viene ritrovato il corpo senza vita di uno degli abitanti.

La fortuna è la nuova serie tv: è tratta dal romanzo ‘Il tesoro del cigno nero’

La seconda serie è La fortuna, sempre made in Spagna. Il regista è Alejandro Amenabar (che ha diretto anche The others). I protagonisti sono Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Clarke Peters e Stanley Tucci. Le puntate sono 3 e gli episodi 6. La fiction è tratta dal famoso romanzo Il tesoro del cigno di Paco Roca. La trama de La fortuna ruota intorno ad Alex, giovane diplomatico, che si troverà a capo di una missione che gli cambierà la vita. Ovvero recuperare il tesoro in fondo al mare rubato dall’avventuriero Frank Mild. Alex si imbarcherà con l’ufficiale Lucia e con l’avvocato Jonas. Per loro ci sarà un’avventura indimenticabile.