Giulia Salemi preoccupata, Pierpaolo Pretelli sta male: “Non è la prima volta”

Pierpaolo Pretelli, la fidanzata allarma i fan: “Non sta benissimo in questo periodo”

Giulia Salemi ha fatto un annuncio per niente piacevole riguardante il fidanzato. L’ex gieffina ha fatto sapere ai suoi fan che il suo amato purtroppo non sta bene, tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, esternando tutta la sua preoccupazione:

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea, non è la prima volta ultimamente”.



L’ex gieffina fa un appello importante e sottolinea: “Pierpaolo ha sottovalutato la situazione”

Pierpaolo Pretelli nelle scorse ha fatto i conti con un malessere improvviso, ma a farlo sapere sui social non è stato lui ma la sua fidanzata allarmando senza ombra di dubbio i loro numerosi follower. L’ex gieffina dopo aver rivelato nel dettaglio che il suo amato non si è potuto recare a Roma poichè si è sentito male ha aggiunto: “E’ sceso a Rogoredo e lo sono andata a prendere, adesso è a Piacenza con me”. A questo punto la modella e showgirl italo-persiana ha rassicurato tutti coloro che seguono lei e l’ex velino di Striscia la notizia sui social, anticipando che lo stesso si sottoporrà a un controllo medico: “Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cevicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di toradol”. Sempre nello stesso post, la nota 29enne che di recente ha fatto un annuncio in anteprima, ha lanciato un appello importante: “Questo per dirvi non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi accertatevi della situazione e curatevi subito“. Per finire Giulia Salemi è tornata a parlare del problema di salute con cui sta facendo i conti la sua dolce metà, che al momento non ha fatto alcuna dichiarazione a riguardo: “Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”.

Giulia Salemi è stata ospite di Big Show: ecco quale scherzo ha fatto

Intanto ieri sera la showgirl italo-persiana ha preso parte a una nuova puntata del programma condotto su Canale 5 da Enrico Papi. L’ex gieffina ha fatto un divertente scherzo a Lorena, che non appena è stata messa alla prova non ha nascosto la sua agitazione e gelosia, precisamente nell’istante in cui il conduttore si è impossessato del telefono del suo fidanzato Emanuele per fare un esperimento, e a un certo punto si è scoperto che quest’ultimo aveva salvato nella rubrica una donna sotto mentite spoglie. A tranquillizzare Lorena ci ha pensato proprio la nota 29enne, che ha trovato l’amore durante la partecipazione al Grande Fratello Vip dicendole: “Mi hanno obbligato, era uno scherzo, magari pensa che è veramente”.