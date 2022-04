Giusy Ferreri vita privata: età, compagno, figlia, problema al cuore alla nascita

The Band, chi è Giusy Ferreri: età, altezza e vita privata della tutor del talent di Rai1

Carlo Conti questa sera torna in diretta con una nuova sfida professionale, sarà infatti al timone di talent in cui delle band si sfideranno tra di loro. A curare ed aiutare nelle esibizioni ci saranno otto tutor tra cui anche Giusy Ferreri. Scopriamo qualcosa in più sulla cantante di origine siciliana. È nata il 17 aprile 1979 a Palermo ha dunque 43 anni di età ed è del segno dell’Ariete, ha un’altezza di 1.55 cm mentre non si conosce il suo peso. Ha esordito come cantante nel 1998 ma il successo è arrivato solo dieci anni dopo con la partecipazione al talent X Factor in cui si è classificata seconda. Ed adesso ritorna di nuovo in un talent ma come tutor.

Giusy Ferreri: vita privata, compagno, figlia, instagram e malattia al cuore dalla nascita

Estremamente riservata sulla sua vita privata, la cantante ha un compagno da più di 10 anni, il geometra Andrea Bonomo con il quale ha una figlia. Sul suo uomo la Ferreri ha ammesso:

“Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce.”

La cantante ha scoperto di essere in dolce attesa alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2017 ma lo ha annunciato alla stampa soltanto alla fine della kermesse canora ed a settembre è nata la piccola Beatrice. Ha profilo Instagram seguito da 244mila follower, giusyferreriofficial. Inoltre la cantante negli anni scorsi ha confessato di essere nata con una malattia al cuore che ha scoperto quando aveva 8 anni. Ha 21 anni si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e da allora conduce una vita tutto sommato normale.



Carriera: dagli esordi al successo della tutor del talent di Carlo Conti

Per quanto riguarda la carriera di Giusy Ferreri, come suddetto dopo la partecipazione a X Factor la cantante non si è più fermata collezionando successi. Da Non ti scordar mai di me ai tormentoni estivi come Roma Bangkok, Amore e capoeira e Jambo fino alla sua partecipazione nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con Miele.