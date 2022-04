Guenda Goria non nasconde la sua preoccupazione: “Mia mamma è stata in ansia”

Guenda Goria spiega la sua assenza dai social: “Mia mamma è stata molto in ansia”

Nelle scorse ore, Guenda Goria nota al pubblico per essere la figlia di Maria Teresa Ruta e il noto giornalista Amedeo Goria, ha spiegato ai suoi fan per quale motivo è stata poco attiva sui social. L’ex gieffina per iniziare ha scritto: “Ciao amici scusate l’assenza di questi giorni”. Subito dopo la 33enne non ha nascosto la sua preoccupazione, prima di anticipare che sua nonna Rossella sarà sottoposta a un intervento delicato:

“Mamma è stata molto in ansia e io ho approfittato a stare qualche giorno con lei e lo zio Stefano, nell’attesa che le condizioni migliorassero”.

La riflessione della fidanzata di Mirko Gancitano: “La pandemia ha reso i nostri anziani più impauriti”

Non sono passati di certo inosservati, i post che la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. La fidanzata di Mirko Gancitano, uno dei concorrenti del programma La Pupa e il Secchione Show in cui lei è stata ospite, dopo aver fatto sapere di non aver usato tanto i social per aver fatto sentire la sua vicinanza alla madre e allo zio Stefano, si è lasciata andare a una riflessione:

“Il mio pensiero va ai nostri anziani. A come questa pandemia, li ha abbia resi ancora più soli ed impauriti. Un abbraccio ai nostri nonni e a tutti i figli dei nostri nonni. Non sempre è facile prendersi cura degli anziani”.

L’ex gieffina dopo aver continuato il suo discorso sottolineando: “Hanno le loro abitudini, i loro caratteri, non sempre facili. Ma sono le nostre radici e la loro presenza è preziosa”, ha fatto sapere in che modo è cambiata la vita di sua nonna da quando è rimasta senza il marito: “Ha perso molta voglia di vivere. La loro è stata una storia d’amore piena, bellissima, vivevano l’uno per l’altro. Un amore così profondo che mi emoziona quando ci ripenso. Una perdita che ha lasciato un grande vuoto”. Sempre riguardo alla nonna, la 33enne ha aggiunto: “Da quando non c’è il nonno non desidera tanto uscire, non ama persone in casa e tende a trascurarsi. Fortunatamente ha due figli che se ne occupano con amore e dedizione. Questa volta è nelle mani di medici dediziosi che sono certa la faranno tornare a casa meglio di sempre”.

Guenda Goria aggiorna i fan dopo l’intervento della nonna: “Si è risvegliata!”

L’attrice e pianista ha aggiornato coloro che la seguono sui social sull’esito dell’intervento a cui si è sottoposta sua nonna Rossella: “Oggi si è risvegliata. Forza nonna!! Sei la nostra generalessa e uscirai vittoriosa anche questa volta”. Non sono mancati messaggi di supporto, tra cui quelli di alcuni ex del GF Vip 6, della sua ex compagna di gioco Rosalinda Cannavò e quello di Fariba Tehrani, conosciuta per essere la madre di Giulia Salemi: “Dal profondo del cuore auguro che la dolce nonnina si riprenda al più presto, che Dio la protegga”.