Ivan Cattaneo oggi: età, cosa fa, segreti sulla sua vita privata e sentimentale

Cosa fa oggi il cantante, tutto su Ivan Cattaneo: età, peso, altezza

Questa sera la puntata di Big Show avrà come ospite d’eccezione Ivan Cattaneo. Lo storico cantante negli ultimi anni è tornato alla ribalta anche grazie ad alcune apparizioni televisive. Ivan è un cantautore italiano che, negli anni Ottanta, ha contribuito con il suo estro musicale a fare la storia italiana. Ivan Cattaneo, all’anagrafe Ivano Cattaneo, è nato a Panico, in provincia di Bergamo, il 18 marzo del 1953, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha attualmente 69 anni. E’ alto 180 cm per 75 kg di peso. Fin dall’età di 18 anni ha vissuto nel caratteristico paesino della provincia di Bergamo accanto al lago d’Iseo. Oggi frequenta spesso i salottini televisivi in qualità di opinionista e concorrente di programmi, anche se ovviamente non con la fama di una volta, nonostante la sua carriera sia stata ricca di soddisfazioni ma anche di sofferenze.

L’esperienza al GF Vip dell’artista, fidanzamenti, figli

Ivan Cattaneo nel corso della sua carriera ha preso parte anche al Grande Fratello Vip, più precisamente alla terza edizione del reality. In quella annata del programma hanno partecipato vari personaggi molto conosciuti anche al pubblico giovanile, basti ricordare Giulia Salemi e Francesco Monte, in una edizione vinta alla fine da Walter Nudo davanti ad Andrea Mainardi. La presenza del cantante è però ricordata con piacere dai fan che non dimenticano quella esperienza nel 2018. Stando alle questioni sentimentali Cattaneo ha invece confessato di aver vissuto una importante storia con un calciatore degli anni ’80, un personaggio ancora oggi noto, secondo quanto ricordato da Donna Pop. Inoltre l’artista non ha mai avuto figli anche se nel corso della sua avventura nella casa di Cinecittà ha manifestato questa sua mancanza.

Ivan Cattaneo ospite a Big Show: grande presenza su Canale Cinque

Questa sera Ivan Cattaneo insieme ad un’altra famosa cantante sarà tra gli ospiti del programma di Canale Cinque Big Show. Una nuova occasione dunque per il cantante di mettersi in mostra e divertirsi, questo grazie all’invito del padrone di casa Enrico Papi che ha fortemente voluto l’artista nel format per dare una ventata di musica e leggerezza. Sicuramente il pubblico gradirà questo piacevole ritorno.