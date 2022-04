Jovana perchè si è ritirata da L’Isola dei Famosi? Motivi e annuncio di Alvin

Jovana Djordjevic si è ritirata dal reality show: l’annuncio inaspettato in diretta

La puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi è iniziata subito con un annuncio inaspettato. Di cosa si tratta? Nel momento in cui Ilary Blasi si è collegata con la Palapa in Honduras per parlare con i naufraghi l’inviato ha subito dovuto fare un’importante comunicazione, che ha lasciato tutti un po’ di stucco. Difatti in questa occasione ha rivelato che nelle ultime ore la naufraga sposata con un famoso ex giocatore di calcio della Lazio è stata costretta ad abbandonare il gioco per motivi di salute non meglio identificati. A quel punto è intervenuta nuovamente la conduttrice per fare alla modella un grosso in bocca al lupo, nella speranza si rimetta presto.

L’Isola dei Famosi, naufraga si ritira improvvisamente: parla Alvin

Sul ritiro di Jovana Djordjevic dal reality show di Canale 5 ha poi voluto fare un’ulteriore precisazione l’inviato:

“Lei aveva comunque una gran voglia di continuare il gioco…Purtroppo per un problema medico, che preciso per nulla grave…Una cosa davvero molto leggera…Ci impediscono purtroppo di averla qua nella nostra Playa…”

L’uomo ha poi chiesto a tutti i naufraghi del reality show adventure di fare un grosso applauso alla concorrente costretta ad abbandonare il gioco improvvisamente (QUA per leggere la sua scheda personale). E anche il pubblico in studio si è unito ai naufraghi nell’applaudire Jovana.

Jovana presto ospite in studio nel reality show: lo ha detto Ilary Blasi

Successivamente ha preso la parola la popolare conduttrice de L’ISOLA DEI FAMOSI per rivelare al pubblico a casa che nelle prossime puntate la giovane concorrente costretta a ritirarsi sarà comunque in studio per parlare della sua esperienza e per fare chiarezza sul suo problema fisico. Insomma questa esperienza non è stata particolarmente fortunata per la naufraga dell’Isola, la quale ha passato la maggior parte del tempo confinata a Playa Sgamada, e nel momento in cui si è riunita con gli altri compagni d’avventura nell’altra Playa è stata costretta a dire addio per sempre e ritornare in Italia. Non resta a questo punto che farle un grosso in bocca al lupo, nella speranza che si rimetta il prima possibile.