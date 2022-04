La pupa e il secchione, Mila Suarez nell’occhio del ciclone: Costanzo la difende

Mila Suarez de La pupa e il secchione nel mirino di una una telespettatrice: “Dovrebbe essere bandita”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla con i lettori di Tv e dei personaggi che la animano. Sull’ultimo numero del magazine diretto da Riccardo Signoretti è stata pubblicata un’email di una lettrice, che non ha speso certo parole al miele nei confronti di Mila Suarez: “Certe signorine dovrebbero essere bandite dalla Tv perchè danno il cattivo esempio…” Difatti la telespettatrice di Milano non ha avuto alcun dubbio nel dire che la concorrente de La pupa e il secchione si sarebbe comportata molto male nei confronti di Mirko Gancitano, che tra poco convolerà a nozze con Guenda Goria: “Così non si fa…”

La pupa e il secchione, Mila Suarez difesa da Maurizio Costanzo: “Probabilmente sta facendo solo il suo lavoro”

Maurizio Costanzo, dopo aver letto l’email della lettrice del magazine Nuovo, ha però subito difeso Mila Suarez, facendo presente di credere che stia semplicemente facendo ciò che gli autori de La pupa e il secchione show le avrebbero chiesto:

“Probabilmente sta solo facendo ciò che le è stato ‘chiesto’ in modo da alzare la temperatura dello show…”

E secondo il marito di Maria De Filippi, la concorrente de La pupa e il secchione, la quale incontrerà Alex Belli tra poco in studio, starebbe assolvendo il proprio compito nei migliori dei modi: “Da quello che ho visto mi sembra sia riuscita ad imbarazzare Mirko…”

Maurizio Costanzo spezza una lancia in favore di Mila Suarez a La pupa e il secchione: “Non mi sento di giudicarla”

Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sul magazine Nuovo asserendo di non sentirsela di giudicare Mila Suarez proprio per le ragioni sopra elencate:

“Per i motivi che ho detto, non mi sento di giudicare la concorrente de La pupa e il secchione…Sta solo facendo il suo mestiere…”

Intanto si segnala che tra poco si ritroverà faccia a faccia dopo tanto tempo con il suo ex fidanzato Alex Belli, il quale pare abbia da dirle qualcosa.