La scogliera dei misteri, trama prima puntata: un dubbio sconvolge Lola

Anticipazioni di martedì 12 aprile 2022: il colloquio della protagonista si rivela falso

Dopo tanti titoli di fiction di successo made in Italy andate in onda nel corso di questa lunga stagione televisiva Rai1 scende in campo con una serie tv straniera. E lo fa strizzando l’occhio alla Francia che già in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni con altri titoli proposti. Al via dunque La scogliera dei misteri, un thriller che puntata dopo puntata farà immergere il telespettatore in dubbi, domande e tanta curiosità. La prima puntata andrà in onda martedì 12 aprile, come sempre dalle 21:25 circa. Scopriamo cosa succederà. La protagonista Lola Bremond si reca in una località costiera della Bretagna per fare un colloquio di lavoro. Al suo arrivo però la ragazza si renderà conto che non c’è nessun colloquio di lavoro e che è stata attratta lì con l’inganno. Le carte che trova sul luogo dell’appuntamento però la mettono davanti ad una verità inaspettata.

Cosa succederà nella prima puntata di La scogliera dei misteri: chi è Manon Jouve?

Da quel momento Lola inizia a chiedere in giro per quella località informazioni in più e scoprirà che 25 anni fa proprio in quella cittadina è morta una ragazza di nome Manon Jouve. Attraverso le foto, e dai racconti dei cittadini, appare chiaro che la donna le assomigliava in modo impressionante. Lola rimane sconvolta da quanto scoperto e inizierà a fare delle indagini per conto suo. Qualcuno, tramite una telefonata, le promette dei chiarimenti e delle risposte e le dà un appuntamento di lì a poco per un luogo là vicino.

Rémi Perec moribondo: chi c’è dietro a tutto questo?

La protagonista della nuova fiction La scogliera dei misteri si recherà dunque al luogo dell’appuntamento concordato con il misterioso uomo che al telefono le ha promesso di raccontarle tutta la verità su Manon Jouve e sul legame che potrebbe avere con lei. Purtroppo però Lola verrà messa di nuovo davanti ad un evento sconvolgente. Nel momento in cui arriverà nel luogo dell’appuntamento troverà Rémi Perec, l’uomo che l’aveva contattata, in fin di vita. Da quel momento apparirà chiaro che chiunque osi rivelare la verità del passato è in pericolo di vita. Ma chi dietro a tutto questo e perché non vuole che Lola Bremond sappia cos’è successo?