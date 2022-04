Lacrime Gustavo Rodriguez all’Isola: arrivata la reazione di Belen e Cecilia

Gustavo Rodriguez scoppia a piangere in diretta: c’entra la moglie Veronica

Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi c’è stata una bella sorpresa per il papà di Jeremias Rodriguez. Difatti quest’ultimo ha avuto modo di parlare con la sua tanto amata moglie. Un momento davvero molto toccante, visto che l’uomo è scoppiato a piangere senza sosta, asserendo di amarla perdutamente e di sentire fortemente la sua mancanza a Cayo Cochinos: “Lei è l’unico mio amore. Lei è la mia vita…” E questo momento ha fatto commuovere pure le due figlie Cecilia e Belen Rodriguez, le quali ovviamente hanno commentato il tutto sui social.

Belen Rodríguez orgogliosa dei genitori: il suo dolce post su instagram commuove tutti

Come detto precedentemente a stretto giro anche la popolare conduttrice de Le Iene ha voluto commentare su instagram l’incontro a distanza tra i suoi due genitori nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Cosa ha detto? La showgirl, che ovviamente è sempre al centro del gossip per via del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ha dapprima pubblicato nelle sue storie sul social fotografico il video di questo commovente incontro, e successivamente ha scritto nella didascalia di essere molto fiera dei suoi genitori, aggiungendo inoltre di essere felice che adesso anche i telespettatori hanno avuto modo di vedere quanto è bello il loro rapporto: “Siete tutto per me… Vi presento i miei…”

Cecilia Rodriguez rimasta senza parole per l’incontro dei suoi genitori all’Isola: “Niente da aggiungere”

Ovviamente anche la figlia più piccola di Gustavo e Veronica Rodriguez ha commentato questo bellissimo momento. E se sua sorella più grande ha espresso su instagram profondo orgoglio nei loro confronti, lei invece è rimasta davvero senza parole sopraffatta dalle tante emozioni vissute in quell’esatto momento. Per tale ragione la fidanzata di Ignazio Moser si è limitata a dire di non avere davvero nient altro da aggiungere questa volta: “Non ho niente da aggiungere…” Anche stamattina a Mattino 5 hanno parlato di questo momento. E in questa occasione Antonio Zequila ha riempito di complimenti il naufrago del reality show adventure in onda su Canale 5: “E’ una persona molto sensibile…”