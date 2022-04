Laura Pausini: “Non voglio avere l’ansia”, si avvicina la sfida dell’ESC

Eurovision Song Contest 2022 Italia, Laura Pausini: “Conduco e non ho l’ansia della gara”

Mancano ormai poche settimane all’attesissimo evento musicale che quest’anno verrà ospitato dall’Italia e andrà in onda, com’è noto da tempo, dalla città di Torino. Alla conduzione Laura Pausini con Alessandro Cattelan e Mika. E proprio la cantante de ‘La solitudine’ ha rotto il silenzio con alcune dichiarazioni riportate sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in tutte le edicole martedì scorso, ammettendo:

Mi preparo a fare la conduttrice per non avere l’ansia della gara.

“Sono felice di dividere il palco con due amici come Mika e Alessandro” ha dichiarato inoltre, ricordando che nel frattempo va in onda il film sulla sua vita.

La reazione della cantante quando ha ricevuto la proposta di condurre l’Eurovision Song Contest

Nelle dichiarazioni riportate sulla rivista menzionata nel paragrafo precedente si legge inoltre qual è stata la reazione avuta da Laura Pausini quando la Rai le ha proposto la conduzione dell’evento.

Mi trovavo a casa quando mi hanno chiamata per questo progetto, inizialmente non sapevo cosa dire […] Per prima cosa mi sono messa a ridere, chiedendomi se fosse vero

ha rivelato, ricordando che in passato ha condotto altri programmi musicali, ma sempre dedicati a lei stessa. “Questa volta è un po’ diverso ma ho deciso di accettare la sfida. Riavvicinarmi alla tv mi fa piacere e non ho neanche l’ansia della gara” ha aggiunto subito dopo, precisando di non sentirsi il maestro di nessuno e di essere felice di dividere il palco con Mika e Alessandro Cattelan.

Piacere di conoscerti: il film sulla vita di Laura Pausini in onda su Amazon Prime Video

La conduzione dell’ESC è un sogno che si realizza per l’artista, il secondo per l’esattezza, visto che il primo lo ha già realizzato ed è la produzione del film sulla sua vita, dal titolo ‘Piacere di conoscerti’, attualmente in onda su Amazon Prime Video. Sul film in questione Laura (che in una recente intervista ha raccontato un dramma che ha colpito in passato la sua famiglia) ha spiegato che l’idea è nata quando si è chiesta come sarebbe stata la sua vita se fosse stata un film.

Infine, non sono mancate dichiarazioni sulla figlia Paola, a proposito della quale ha ammesso: “E’ tutto per me, siamo legatissime”. Paola oggi ha 9 anni ed è nata dal suo amore con Paolo Carta, che ha conosciuto quando è entrato nella sua band come chitarrista: lui ha dieci anni più di lei ed è stato amore a prima vista.