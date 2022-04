Locke & Key 4 non si farà: gli sceneggiatori chiudono la serie e svelano perché

Fermata la produzione della famosa serie tv Netflix: ecco perché la terza stagione sarà l’ultima

La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: la serie tv Netflix creata da Joe Hill si fermerà alla terza stagione. A svelarlo, proprio in queste ore, è stato l’attendibile sito TvLine. Di genere horror/fantasy il telefilm racconta, dall’ormai lontano 7 febbraio 2020, le avventure di tre fratelli, Tyler, Kinsey e Bode Locke, trasferitisi insieme alla madre, dopo il raccapricciante omicidio del padre, nella casa dove l’uomo ha trascorso gran parte della sua giovinezza. Discreto successo per la famosa piattaforma streaming, tuttavia, il telefilm non andrà oltre alla terza stagione. A svelare i motivi di tale decisione sono stati i due sceneggiatori. Queste, infatti, le loro dichiarazioni a tal proposito:

Quando abbiamo iniziato a lavorare alla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure a Keyhouse ad una conclusione soddisfacente.

Locke & Key 3 concluderà le avventure dei protagonisti: esclusa l’ipotesi di ulteriori rinnovi

La decisione di concludere l’ormai famoso telefilm Netflix con la terza stagione, dunque, va ricercata esclusivamente nella volontà degli sceneggiatori di non proseguire con la messa in onda a scapito della qualità. Un progetto, come si evince dalle dichiarazioni riportare sopra, che non può certo definirsi un fulmine a ciel sereno. La scelta di non proseguire con una quarta edizione, infatti, risale a molto tempo fa. Nonostante la comprensibile delusione dei telespettatori, tuttavia, pare che l’ultimo ciclo di episodi tirerà le fila dell’intricata trama e regalerà al pubblico un finale più che soddisfacente.

Il finale della serie tv Netflix si farà attendere: gli ultimi episodi previsti solo a fine anno

In attesa di scoprire in che modo i due sceneggiatori, Carlton Cuse e Meredith Averill, concluderanno le avventure dei fratelli Locke e del loro vasto gruppo di amici, il debutto su Netflix della terza e attesissima stagione si farà attendere ancora un po’. In pausa dallo scorso 22 ottobre, quando la piattaforma streaming ha rilasciato integralmente il secondo ciclo di episodi, Locke & Key 3 è previsto solamente negli ultimi mesi del 2022.