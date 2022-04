Lorella Boccia in difficoltà prima di Made in Sud: “Dormo poco e sono ansiosa”

Made in Sud, la nuova conduttrice e le difficoltà prima dell’approdo in scena: le dichiarazioni a Confidenze

Ancora qualche giorno e Lorella Boccia approderà finalmente alla conduzione di Made in Sud, noto programma cabarettistico di Rai 2 chiamato a regalare spensieratezza e risate. Forte del successo degli anni passati, il cabaret lanciato ormai diversi anni fa sulle reti Rai si appresta a tornare ancora una volta ma con diversi cambiamenti. A partire dal manico, visto che non ci sarà più lo storico conduttore Stefano De Martino, ma la guida sarà invece affidata alla bravissima ballerina divenuta celebre grazie ad Amici di Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Parlando a Confidenze la conduttrice ha ammesso le difficoltà, dovute anche alla recente maternità:

E’ un periodo caratterizzato da ansia e tantissima stanchezza, ma sono determinata anche se la bimba mi fa dormire poco. Sto facendo le ultime prove per Made in sud e non ho un attimo di tempo

Lorella Boccia racconta la nuova vita da mamma: “Mia figlia è l’unica che mi apprezza quando canto”

La data cerchiata in rosso da Lorella Boccia sul calendario è quella del 18 aprile. La splendida ballerina inizierà questa nuova avventura al fianco di Clementino, ormai sempre più di casa sul piccolo schermo dopo l’esperienza dei mesi passati a The Voice Senior. La conduttrice, intervistata dalla rivista Confidenze, ha rivelato quello che non farà in questa esperienza tanto attesa: “Non credo che mi lasceranno cantare, anche se mi piacerebbe. L’unica che mi apprezza è mia figlia. Se intono un motivetto si calma subito e sorride” – ha svelato la bella presentatrice partenopea – .

La presentatrice ricorda gli inizi di carriera: “Tutto quello che guadagnavo lo investivo in corsi di recitazione”

Nei prossimi giorni Lorella Boccia approderà al timone di un Made in Sud totalmente rivoluzionato nel quale la farà da padrona di casa. Per arrivare alla notorietà e ai livelli di oggi la ballerina ha però affrontato la classica gavetta, passando per sudore e sacrifici, come ha raccontato nel corso di una intervista rilasciata a Confidenze: “Dopo aver partecipato ad Amici ho subito iniziato a lavorare e tutto ciò che guadagnavo lo investivo in corsi di dizione e recitazione”.