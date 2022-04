Lucia e Manuel, Ultima Fermata: perché lei ha annullato il matrimonio

Chi sono Lucia e Manuel che partecipano al programma di Simona Ventura su Canale5

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata del nuovo programma guidato dalla voce di Simona Ventura che ha accettato di parteciparvi anche perché glielo ha chiesto la grande Maria De Filippi. Le coppie sono giunte alla resa dei conti e questa sera si scoprirà se sono destinate a continuare le loro rispettive storie d’amore oppure se torneranno a casa separati e pronti a rifarsi una vita. Tra le coppie inedite ci sarà quella composta da Lucia e Manuel che dovranno affrontare i loro problemi anche con l’aiuto di uno psicologo.

Lucia e Manuel perché hanno deciso di partecipare? Lei ha annullato le nozze

Ma qual è il loro problema? È molto semplice: nonostante abbiano fissato la data del matrimonio per il prossimo 6 giugno lei ha deciso all’improvviso di annullare le nozze perché si è accorta che forse il carattere del suo promesso sposo è piuttosto piatto. Una reazione che ha davvero dell’incredibile e che, quando lo racconterà, lascerà a bocca aperta coloro che vivranno con lei nella casetta fino alla fine dell’esperienza. Ma come ha reagito, invece, lui? Si è sentito deriso e umiliato e avrà modo di sfogarsi durante l’ultima puntata di Ultima Fermata.

Ultima Fermata, stasera la puntata finale: la seconda edizione si farà?

Cosa succederà nella puntata finale di Ultima Fermata? Molte coppie dovranno decidere se continuare la loro storia d’amore oppure lasciarsi definitivamente; d’altronde il programma fa delle metafore del treno, dell’ultima fermata, e dei binari la sua forza, anche se il pubblico non sembra esserne rimasto troppo affascinato tanto che la seconda edizione non si sa farà. Il programma traballa di Simona Ventura, che non ha timore per il flop, sembra che Mediaset non sia molto intenzionata a rinnovarlo per una seconda stagione o, addirittura, a posizionarlo in estate al posto del cancellato Temptation Island. Ebbene sì, quest’ultimo non andrà in onda nella stagione più calda dell’anno, ma si dice che possa andare in onda nella fascia autunnale, proprio dove aveva faticato già una volta: una mossa azzardata e sicuramente priva di alcuna logica.