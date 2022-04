Clementino: “Sarebbe una bomba”, vorrebbe farlo dopo Made in Sud

Clementino vorrebbe rifare The Voice Senior: “Magari, speriamo”

Tutto è pronto per il ritorno di Made in Sud che quest’anno compie ben 10 anni. Un traguardo importante questo del programma comico di Rai2 che da stasera torna in prima serata, dalle 21:20 circa, decisamente rinnovato. Tanti comici nuovi, alcuni volti storici e tanti ospiti. Ma soprattutto due conduttori nuovi di zecca: Clementino e Lorella Boccia. Prima del debutto alla conduzione il rapper si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui il cantante ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dell’ormai sempre maggiore spazio che si ritaglia in televisione. Ricordiamo infatti che Clementino è stato anche uno dei coach di The Voice Senior per entrambe le edizioni andate in onda. E sembra proprio che quel ruolo sia molto gradito dal rapper. Infatti, all’ipotesi di tornarci, Clementino dice:

“Magari! Sarebbe una bomba, speriamo”.

Il rapper approda a Made in Sud e ammette: “E’ un bellissimo risultato”

Nel corso dell’intervista Clementino racconta com’è arrivato a Made in Sud, dove ha sfrattato Stefano De Martino, che in passato ne era stato il conduttore. Tutto è partito proprio da quel programma che il rapper ama tantissimo, The Voice Senior. Il suo ruolo è piaciuto così tanto che hanno deciso di proporgli anche la conduzione di Made in Sud. “Per me è un bellissimo risultato” commenta Clementino “Made in Sud è uno dei programmi comici più forti della Tv”. Il rapper poi è molto felice perché Made in Sud va in onda da Napoli, città che Clementino sente dentro e che ama molto. Non a caso il rapper è nato il 21 dicembre, giorno della fondazione del Napoli. E proprio da Napoli Clementino porterà il suo modo di vivere la vita, dalla scuola di quei grandi artisti ai quali è legato come Pino Daniele, Totò, Troisi e De Filippo.

Clementino emozionato per la nuova avventura: “E’ una grande responsabilità”

E’ vero che Made in Sud è un programma comico ma, nonostante questo, Clementino non ha nessuna intenzione di prendere il nuovo impegno alla leggera. “E’ una grande responsabilità” ammette “ma sono un freestyler e mi farò guidare dalla spontaneità”. Per la nuova avventura Clementino ha deciso di tenersi stretto l’insegnamento che gli ha dato il suo grande maestro Fiorello. Ovvero che su 5 stupidaggini meglio dirne 3 ma buone.