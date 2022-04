Manila Nazzaro perde le staffe contro i Jerù: “Siete dei malati mentali”

Jessica Selassiè e Barù, alcuni loro fan hanno fatto infuriare un’ex concorrente del GF Vip: lo sfogo

Manila Nazzaro, dal momento in cui ha messo piede fuori la casa più spiata dagli italiani, è sempre stata molto attiva sui social condividendo foto, video e suoi pensieri. Oggi però nelle sue storie su instagram se l’è presa con alcuni Jerù (fan di Jessica e Barù), i quali l’hanno insultata pesantemente sui social. Per tale ragione la ex Miss Italia non c’è andata affatto giù leggera nei loro confronti, arrivando a definirli addirittura malati mentali: “Trovano sfogo sui social, ma non troveranno mai un senso nella vita…”

Manila Nazzaro ha perso le staffe su instagram: “Cosa volete dire di queste cose vergognose?”

Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è rivolta ai fan perbene della coppia di amici speciali composta da Barù e Jessica Selassiè, chiedendo loro un’opinione su questi insulti rivolti alla sua persona (ovviamente ha anche pubblicato gli screen di questi post incriminati):

“Cari Jerù sani…Cosa vogliamo dire di queste cose vergognose che hanno scritto su di me?”

Insomma l’ultima edizione del GF Vip è finita praticamente un mese fa, ma a quanto pare le polemiche continuano incessantemente, soprattutto sul web. La ex Miss Italia, la quale ha espresso perplessità su Jessica e Barù, non ha però voluto far finta di niente mettendo questi hater di fronte alle loro responsabilità.

Grande Fratello Vip, ex concorrente avverte gli hater: “Adirò per vie legali”

Manila ha poi concluso questo suo post pubblicato su instagram in cui si è sfogata dopo essere stata duramente insultata da alcuni fan lanciando un avvertimento chiaro e tondo. Difatti la popolare showgirl ha subito annunciato che non passerà sopra queste offese, ma anzi adirà per vie legali perchè davvero non può tollerare simili mancanze di rispetto: “Sappiate che una roba simile sarà perseguita…” La compagna di Lorenzo Amoroso ha poi consigliato a questi classici leoni da tastiera di andare a curarsi la loro cattiveria da un bravo specialista: “Fatemi curare da uno bravo…” Ha poi voluto ringraziare sentitamente anche chi le ha segnalato questi post volgari: “Grazie per il sostegno e grazie per avermi segnalato queste mer** umane…”