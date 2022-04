Marco Senise chi è: età, altezza, instagram, fidanzata, Forum, Isola dei Famosi

Chi è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi? Data di nascita, altezza, peso

Questa sera all’Isola dei Famosi sbarcherà non solo Licia Nunez, ma anche Marco Senise, che il pubblico ricorderà per essere stato uno dei co-conduttori storici di Forum (insieme a Fabrizio Bracconieri) quando era condotta da Rita Dalla Chiesa su Canale5. Ma cosa si sa su di lui? E’ nato a Roma il 4 marzo del 1964, è alto 190cm e pesa circa 80kg. È pronto per questa nuova avventura televisiva e i fan non mancheranno di dargli il loro supporto incondizionato.

Marco Senise e il suo passato in tv: è stato uno dei volti storici di Forum

Il suo passato in tv lo vede legato profondamente a un certo tipo di televisione, ovvero quando Rita Dalla Chiesa regnava incontrastata al mattino con la sua trasmissione di successo Forum. Ma cos’altro ha fatto nella sua vita? Nel 2014 è stato uno dei conduttori italiani a credere nel progetto Agon Channel, emittente italo-albanese che ha visto coinvolti nomi del calibro di Simona Ventura, ed è proprio lì che conduce programmi come Chance, A fior di pelle e A casa nostra. Infine dal 2016 al 2019 ha condotto Fashion Tv ovvero il concorso di bellezza Miss Europe Continental. E infine nel 2022 è uno dei nuovi concorrenti dell’edizione dell’Isola dei Famosi.

Vita privata e profilo Instagram di Marco Senise: tutto quello che si sa su di lui

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dell’ex co-conduttore di Forum si sa poco e nulla e ci si deve accontentare del suo passato attraverso le dichiarazioni dei diretti interessanti. Ad esempio ha avuto una storia con Antonella Elia mai rinnegata. Lei l’ha sempre definita uno dei suoi errori, durato circa due mesi scarsi, mentre lui in una nota trasmissione di Canale5 ha spiegato i motivi della rottura. In pratica, a detta sua, lei lo avrebbe svaligiato nel cuore della notte per chiedergli di andare via da casa perché ci teneva a dormire da sola. In quell’occasione ha capito che sarebbe stata l’ultima volta con lei. Il suo profilo Instagram è il seguente: @senisemarco. Attualmente non si sa se sia fidanzato o meno.