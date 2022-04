Maria Chiara Giannetta, retroscena Don Matteo: “Non hanno considerato che…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 7, 2022 , in Serie & Film Tv

L’attrice e star delle fiction Maria Chiara Giannetta esaltata da un noto settimanale: è lei il punto di forza

Nelle scorse settimane molto si è discusso del rumoroso addio di Terence Hill a Don Matteo, dopo 12 stagioni di onorato servizio nel personaggio che ha fatto innamorare milioni di italiani. Al suo posto arriverà Raoul Bova a partire dalle prossime puntate della fiction, ma tra i grandi attori presenti nel cast c’è un nome da cerchiare in rosso più volte per importanza e bravura: parliamo della bravissima Maria Chiara Giannetta. L’attrice pugliese, giunta alla terza edizione consecutiva nella serie proprio come il collega Maurizio Lastrico, è ormai uno dei pilastri della famosa fiction campione di ascolti. Il settimanale Vero TV ha voluto elogiare la bravura dell’attrice:

Nella popolare fiction c’è e nel cast c’è un nome che è in grado di garantire lo stesso successo anche in futuro, ovvero Maria Chiara Giannetta

si legge sulla rivista.

E’ accaduto prima di Don Matteo: “L’artista ha ricevuto applausi meritatissimi”

Nelle scorse settimane il nome di Maria Chiara Giannetta è balzato in vetta alle tendenze dopo la grande figura fatta al Festival di Sanremo. La bravissima attrice ha infatti presenziato come co-conduttrice al fianco di Amadeus, raccogliendo un successo importante e applausi a scena aperta. Il settimanale Vero TV, tramite la penna di Giuseppe Lamanna, ha parlato del successo raccolto dalla Giannetta prima del ritorno della fiction: “L’attrice è reduce dal successo di Blanca e soprattutto dai meritatissimi applausi raccolti al Festival di Sanremo”.

Don Matteo, il capitano Olivieri e i dubbi sentimentali: cosa accadrà nella prossima puntata?

La bravissima Maria Chiara Giannetta, che ha rivelato il contenuto di una telefonata con Terence Hill, è attesa da importanti decisioni nelle prossime puntate di Don Matteo. Il personaggio di Anna infatti dovrà mandare giù la scelta di Sergio di non tornare a Spoleto. La prima puntata della fiction di Rai Uno si è infatti conclusa con il personaggio di Dario Aita, che non ha partecipato alle riprese di questa nuova edizione, uscito definitivamente di scena (a meno di clamorosi colpi di scena nel finale della serie). Insomma, il capitano Olivieri si troverà dunque a lottare anche con i proprio sentimenti e i fan attendono di comprendere come si evolveranno le cose.