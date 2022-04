Maria De Filippi, ex allievo di Amici ricorda: “E’ stata lungimirante quando…”

Dennis Fantina ricorda l’esperienza con la conduttrice: il retroscena

Negli ultimi mesi Dennis Fantina è tornato a ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo grazie all’esperienza su Rai Uno con Tale e Quale Show. La popolarità per il cantate è però arrivata diversi anni fa, quando ha partecipato e vinto la prima edizione di Saranno Famosi, oggi conosciuto da tutti come Amici. Nel corso di una intervista al settimanale Visto l’ex concorrente del format ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi, la donna che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Oggi tra i due non c’è un vero e proprio legame ma Fantina non dimentica i suoi trascorsi nel programma che gli ha dato la popolarità:

E’ stata la mia prima esperienza televisiva, ho conosciuto persone stupende ed ho dei ricordi bellissimi. Maria è sicuramente una grande persona, molto intelligente e attenta a tutti i ragazzi. Amici va avanti da decenni e questo dimostra quanto lei sia stata lungimirante

Il cantante sull’avventura a Tale e Quale: “E’ stato un trauma mettere le lenti”

Lo scorso autunno Fantina è stato scelto da Carlo Conti per partecipare al programma Tale e Quale Show, dove ha raccolto grandi soddisfazioni tornando a fare quello che meglio sa fare nella vita, ovvero cantare. L’artista, parlando a Visto, ha svelato anche un curioso retroscena, una difficoltà incontrata dietro le quinte del programma, che come sappiamo costringe i concorrenti a ore ed ore di trucco e a portare delle fastidiose protesi: “E’ stato un trauma mettere le lenti a contatto per me – ha confessato Dennis al giornale – , c’erano dei dottori che mi aiutavano a metterle perché era la prima volta”.

Dennis Fantina ammette su Maria De Filippi: “Non ci siamo più sentiti”

Era il 2001 quando il cantante si aggiudicava la vittoria della prima edizione di Saranno famosi, un programma destinato a scrivere pagine molto importanti della televisione. L’ex concorrente di Tale e Quale Show non dimentica quel successo e il rapporto con Maria De Filippi, anche se le cose oggi non sono più come una volta: “Dopo il programma non c’è stata più occasione di vederci, io vivo a Trieste”.