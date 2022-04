Michelle Hunziker, la sua salute preoccupa: “Dolore vero”, come sta ora

Michelle Hunziker preoccupa per i suoi problemi alla schiena: “Il dolore è vero”

Nelle scorse ore Michelle Hunziker ha fatto un po’ preoccupare i suoi tanti follower per dei problemi di salute. Nel dettaglio la conduttrice di Striscia la notizia si è mostrata bloccata con la schiena e per questo la sua amica e make up artist, Laura Barenghi è dovuta intervenire a darle una mano per aiutarla a muoversi. Quindi con delle Instagram storie Michelle Hunziker nei camerini di Striscia si è mostrata su una sedia con delle rotelle e spostata dalla sua amica e collaboratrice tra risate di nervosismo ed urla di dolore La conduttrice infatti ha commentato il tutto così:

“Uno sta male e viene preso in giro. Sembra una gag ma in realtà il dolore è vero. Ogni spostamento è un dolore.”

Michelle Hunziker bloccata con la schiena, come sta adesso: “Dolore passato”

Lo storie in questione sono state postate nelle scorse ore, mentre in seguito Michelle Hunziker ha voluto tranquillizzare tutti mostrandosi sempre sui social in piena forma fisica. Nello specifico con il sottofondo il brano Hallelujah la conduttrice Mediaset attualmente dietro il bancone di Striscia la notizia con Gerry Scotti ha ammesso di essere senza più nessun mal di schiena e che il dolore è passato. Insomma, molto probabilmente si è trattato di un brutto colpo alla schiena risolto però nel giro di poche ore.

Michelle Hunziker: procede a gonfie vele la storia d’amore Giovanni Angiolini

Problemi di salute a parte ed al di là degli impegni professionali, per Michelle Hunziker, che di recente si è sfogata duramente, questo è un bel momento anche dal punto di vista sentimentale. Archiviato il suo matrimonio con Tomaso Trussardi la conduttrice italo-svizzera è felice accanto al suo nuovo fidanzato Giovanni Angiolini e la loro relazione procede a gonfie vele.