Miss Italia Zeudi Di Palma: età, altezza, peso, fidanzato, instagram, studi

Zeudi Di Palma: età, altezza e peso della ragazza napoletana più bella d’Italia nel 2021

Sarà di nuovo tra i protagonisti di Big Show questa sera Miss Italia 2021, della quale, in attesa di vederla su Canale5, scopriamo un po’ di curiosità riguardanti la sua vita privata. Nata a Napoli, è cresciuta nel quartiere Scampia. Ha 20 anni, i capelli lunghi e lisci, di colore castano come gli occhi. La sua altezza è di 1 metro e 72 centimetri mentre il suo peso non lo conosciamo. Ha vinto il titolo il 13 febbraio scorso, ma riferito al 2021, poiché la finale dello storico concorso di bellezza diretto da Patrizia Mirigliani si sarebbe dovuta svolgere a dicembre ma, a causa della positività al Covid di alcune partecipanti, è slittata di qualche tempo.

Miss Italia 2021, curiosità sulla vita privata di Zeudi Di Palma: famiglia e studi

Dal sito Lanotiziagiornale.it scopriamo che la miss in carica vive nel quartiere napoletano nel quale è cresciuta, ossia Scampia, come anticipato nel paragrafo precedente. La madre si chiama Maria Rosaria, mentre il padre pare abbia interrotto i rapporti con la famiglia molti anni fa, divorziando dalla signora Maria Rosaria. Zeudi (che ha ammesso di essere cresciuta tra mille difficoltà) ha un fratello e una sorella, entrambi più grandi di lei, ossia Giuseppe, di 23 anni, e Asia, che di anni ne ha 22. Per quanto riguarda gli studi, apprendiamo sempre dal sito menzionato in precedenza che la miss è iscritta presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Studi a parte, leggiamo su vari siti che lavora come modella ma si dà molto da fare anche come attivista: è infatti un membro dell’associazione ‘La lampada di Scampia’, fondata dalla mamma, con la quale collabora per cercare di valorizzare il talento dei suoi conterranei allontanandoli dalla strada. Allo storico concorso di bellezza che l’ha incoronata più bella d’Italia è arrivata dopo aver vinto il titolo di Miss Napoli.

Zeudi Di Palma, fidanzato e instagram: cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale

Non sappiamo se Miss Italia abbia un fidanzato o meno, poiché sul suo profilo instagram, che al momento conta circa 26mila followers, tende a mostrarsi quasi sempre da sola. Proprio su instagram ha condiviso la foto visibile di seguito, scattata durante le registrazioni di Big Show.