NCIS 19, l’episodio del 29 aprile riporta in scena Gibbs: le anticipazioni

Leroy Jethro Gibbs torna protagonista nel prossimo episodio: la trama del 29 aprile

Proseguirà venerdì 29 aprile, in prima visione assoluta in Italia, la programmazione del poliziesco reso celebre dalla magistrale interpretazione di Mark Harmon. Come sempre a partire dalle 21:25, la seconda rete trasmetterà il decimo episodio della diciannovesima stagione che sarà teatro di una nostalgica sorpresa per i più affezionati telespettatori della serie tv americana. Intitolata “Giuramento di fedeltà”, la prossima puntata di NCIS 19 riporterà in scena lo storico protagonista. Sebbene il tutto si svolgerà rigorosamente off-screen, l’agente speciale tornerà nella vita dei colleghi, due in particolare, con un gesto a dir poco commovente. Trasferitosi in Alaska per condurre, dopo anni di valorose missioni e dolorosi lutti, una vita tranquilla, Gibbs tornerà a scaldare i cuori di Tim e Jimmy con una donazione che nasconderà, in realtà, un significato ben preciso.

Anticipazioni NCIS 19, decima puntata su Raidue: un regalo a sorpresa per Tim e Jimmy

Scendendo più nel dettaglio, il nuovo episodio del poliziesco di Raidue si aprirà mostrando un perplesso Tim McGee alle prese con un misterioso accredito di 10.000 dollari presso il suo conto corrente. Incuriosito dall’accaduto e convinto che si tratti di un evidente errore, l’agente proverà a contattare la banca per risolvere il mistero. La situazione, tuttavia, si farà ancor più complessa quando Jimmy Palmer confesserà di essere alle prese con lo stesso dilemma. Sarà Leon Vance, l’unico a conoscenza dell’accaduto, a far chiarezza. L’uomo, infatti, rivelerà ai colleghi di esser appena diventati membri del Leroy Jethro College Scholarship Club, ovvero i destinatari dei fondi che Gibbs aveva istituito per gli studi della defunta figlia. L’obiettivo dell’ormai ex agente si rivelerà, infatti, quello di onorare la memoria di Kelly permettendo alle famiglie dell’NCIS di sostenere i figli negli studi.

Alden Parker e il suo team alle prese con un caso di spionaggio: spoiler prossimo episodio

Infine, le anticipazioni svelano che anche nella puntata di NCIS del 29 aprile il team sarà alle prese con un caso particolarmente complesso. La squadra, infatti, si occuperà di scoprire la verità sulle infamanti accuse mosse contro Rafi Nazar, un sottufficiale capo della Marina reo di aver rubato un software altamente riservato con lo scopo di venderlo ad un acerrimo nemico dell’America. Sarà davvero così?